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南投入夜噪音車擾民加強取締 改管車得掛號認證

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣府針對噪音車啟動專案稽查，改裝車排氣管則須上網掛號登錄，並通過檢測認證才能上路。圖／南投警分局提供
南投縣府針對噪音車啟動專案稽查，改裝車排氣管則須上網掛號登錄，並通過檢測認證才能上路。圖／南投警分局提供

南投市近期頻有民眾陳情，入夜常有車輛飆車競速，發出高分貝噪音，妨害安寧，縣府為此啟動專案稽查，去年11月至2月已攔檢約800輛汽機車，其中告發77件，後續將持續對噪音車出沒熱點加強取締，改裝車排氣管則須掛號登錄並認證。

縣長許淑華今在縣務會議關心汽機車噪音夜間危害安寧問題，她指出，很多鄉親向縣府反映，甚至上網抱怨，南投、草屯、名間等市區街上，入夜後常有車輛競速或改裝排氣管的汽機車，呼嘯而過，高分貝噪音擾人，嚴重影響民眾生活品質。

環保局長李易書表示，該局從去年11月起就針對噪音車出沒熱點及路段啟動專案稽查，尤其重兵部署在南投市，除透過「聲音照相」科技儀器取締，也與警方、監理單位配合人力攔查，經統計至今年2月已攔查約800件，違規告發計77件。

而依「噪音防制法」汽機車噪音超過標準分貝數可處以1800至3600元，但南投縣從嚴規範，晚上10時後遭取締噪音就直接開罰最重的3600元，後續將持續針對民族路、南陽路等噪音車出沒熱點加強稽查，並研議提早直接最重開罰的時間。

此外，為從源頭解決改管車噪音問題，中央今年推動改裝排氣管認證制度，改裝排氣管車輛須先至「環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」登錄掛號，接受並通過噪音檢測才能上路。

許淑華說，為因應改裝車排氣管認證機制，方便已登錄的改裝車主接受檢驗，環保局自本月29日（一）起，每個月的最後一個星期一上午9至11時、下午1到4時在縣立體育場設站提供免費排氣管噪音檢測，檢測合格就能獲得認證標章。

許淑華呼籲，改裝車主應配合排氣管認證，縣府將加強噪音車不定時攔查裁罰；環保局則表示，改裝排氣管檢驗今年為宣導期暫不罰，但明年起改裝排氣管未獲認證，一經攔查就直接開罰，測得噪音超標也開罰，兩者合計最高可罰5400元。

南投縣 噪音 環保局長

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