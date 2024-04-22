腸病毒疫情拉警報 彰化縣衛生局長葉彥伯揭原因

腸病毒疫情拉警報，彰化縣最近一周就診人數倍增達900人次，彰化縣衛生局不敢輕忽，今天召開傳染病流行疫情指揮中心會議，加強腸病毒防治作為，針對國小及幼托機構，除加強宣導、訪查及演習外，並要求縣內四大腸病毒重症責任醫院加強整備因應。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，由於新冠肺炎3年期間，幾乎沒有腸病毒疫情，造成目前4歲以下的兒童，幾乎都沒有腸病毒自然免疫力，去年冬天不僅疫情沒有降下來，就診人數仍持續攀升，統計彰化縣從去年入冬至今年三月，每周就診人次維持在300到400人次，四月起，疫情更是升溫，最近一周腸病毒就診人次倍增到900人次以上，已超過最近四年的高點。

彰化縣衛生局指出，依據疾管署監測資料顯示， 4月7日至4月13日全國腸病毒門急診就診計9256人次， 較前一周的7656人次，上升20.9%，與歷年相比仍為近10年以來同期最高，目前全國疫情呈上升趨勢。

衛生局表示，另近期實驗室監測顯示，腸病毒持續在社區中活動，檢出以克沙奇A型為主，但社區已出現6例腸病毒71型及1例D68型輕症個案，今年全國累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型，與去年同期病例數2例相當。

彰化縣雖然仍未傳出重症病例，今天仍召開傳染病流行疫情指揮中心會議，加強腸病毒防治作為，衛生局表示，在腸病毒流行期前，已完成347家幼兒園進行洗手查核及縣內4間腸病毒責任醫院訪查，並預計於4月底前完成縣內54家托嬰中心進行實地感控輔導諮詢及8家產後護理之家腸病毒暨感染管制訪查、6月底完成縣內246所國小、國小附幼及公托腸病毒聚集事件演習，以期實施早期發現、早期介入的防疫措施，保護幼童健康安全。

衛生局呼籲，由於腸病毒傳染力極強，部分患者感染腸病毒後僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺及預防而成為潛在傳染源。提醒民眾返家務必先更衣、洗手後再抱小孩；教導幼童返家或進食前皆需確實洗手；落實生病不上學。