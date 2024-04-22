腸病毒疫情拉警報 彰化縣衛生局長葉彥伯揭原因
腸病毒疫情拉警報，彰化縣最近一周就診人數倍增達900人次，彰化縣衛生局不敢輕忽，今天召開傳染病流行疫情指揮中心會議，加強腸病毒防治作為，針對國小及幼托機構，除加強宣導、訪查及演習外，並要求縣內四大腸病毒重症責任醫院加強整備因應。
彰化縣衛生局長葉彥伯說，由於新冠肺炎3年期間，幾乎沒有腸病毒疫情，造成目前4歲以下的兒童，幾乎都沒有腸病毒自然免疫力，去年冬天不僅疫情沒有降下來，就診人數仍持續攀升，統計彰化縣從去年入冬至今年三月，每周就診人次維持在300到400人次，四月起，疫情更是升溫，最近一周腸病毒就診人次倍增到900人次以上，已超過最近四年的高點。
彰化縣衛生局指出，依據疾管署監測資料顯示， 4月7日至4月13日全國腸病毒門急診就診計9256人次， 較前一周的7656人次，上升20.9%，與歷年相比仍為近10年以來同期最高，目前全國疫情呈上升趨勢。
衛生局表示，另近期實驗室監測顯示，腸病毒持續在社區中活動，檢出以克沙奇A型為主，但社區已出現6例腸病毒71型及1例D68型輕症個案，今年全國累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型，與去年同期病例數2例相當。
彰化縣雖然仍未傳出重症病例，今天仍召開傳染病流行疫情指揮中心會議，加強腸病毒防治作為，衛生局表示，在腸病毒流行期前，已完成347家幼兒園進行洗手查核及縣內4間腸病毒責任醫院訪查，並預計於4月底前完成縣內54家托嬰中心進行實地感控輔導諮詢及8家產後護理之家腸病毒暨感染管制訪查、6月底完成縣內246所國小、國小附幼及公托腸病毒聚集事件演習，以期實施早期發現、早期介入的防疫措施，保護幼童健康安全。
衛生局呼籲，由於腸病毒傳染力極強，部分患者感染腸病毒後僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺及預防而成為潛在傳染源。提醒民眾返家務必先更衣、洗手後再抱小孩；教導幼童返家或進食前皆需確實洗手；落實生病不上學。
衛生局表示，家中幼兒一旦出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請務必立即轉送彰化縣四家腸病毒重症責任醫院彰化基督教兒童醫院、秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院及衛生福利部彰化醫院，接受適當治療，以免錯過治療的黃金時間。
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