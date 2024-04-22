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43天徒步環島！ 餐飲大亨戴勝堂體會台灣之美 帶盲友體驗

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂昨和許多民眾一起徒步完成環島。圖／戴勝堂提供
台中市大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂昨和許多民眾一起徒步完成環島。圖／戴勝堂提供

「很高興這件事情被看到！」台中市大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂去年8月的暑假末開始，以分段徒步方式環島，每次4到5天左右，昨天第43天，他選擇和視障朋友們一起從霧峰立法院民主議政園區出發，走完最後的15公里，並攜手霧峰區農會與走台灣認證平台共同捐贈140萬元給愛盲基金會，希望幫助更多視障朋友走出家門。

立法院民主議政園區昨天一早就擠滿了參與的民眾，戴勝堂等人和視障朋友一起，從霧峰立法院民主議政園區出發，沿著霧峰區林森路、大里國光路、建成路、進化路，最後走到文心路與北屯路口的台3線180公里處，完成剩下的最後15公里。

戴勝堂是台中知名的餐飲業者，他還有兩個有名的哥哥戴勝通和戴勝益，運動是他一向的愛好。在完成環島之旅後，他難掩激動的說，以往他曾騎腳踏車或是騎機車環島，但「這次比過去43年裡所學到的都還要多，都還要感動」。

他說，他用分段徒步環島方式，43天裡走了1123公里，每小時是3到4小時的速度，讓他有機會親自體驗台灣各地的民情風俗，他仍記得經過台東一處漁港時，民眾一邊聊天一邊喝著小酒的笑聲。去年至今，也歷經了從夏天到秋天、冬天和春天的季節交替，沿途經歷各種天氣的變化，以及雖是路邊的小店，卻也隱藏著不輸米其林一星等級的美味，對他而言「台灣太美了！」。

但遺憾的是，有兩種人參與不到，一種是盲人，另一種是放不下手邊的事「心打不開的人」因此，他決心發起這次的活動，帶著盲人走一段路，另也鼓勵還在猶豫的朋友「把心打開，下定決心上路」。

戴勝堂感動的說，和他一起走的女孩才20多歲，但10多歲就因病盲了眼，這一段路女孩好興奮，還說「如果能跟你一樣有多好」。還有最終跟他一起走到北屯路的人，雖僅有50多人，但已有人想要跟他一樣，想要徒步看看台灣。

戴勝堂說，年底他還會徒步走北橫，也打算再次環島，要用心感受台灣的美好。他說，除了自己捐了100萬元給愛盲基金會，也感謝霧峰區農會和走台灣認證平台分別各捐20萬元，幫助愛盲。

也參與活動的立法院副院長江啟臣說，透過戴勝堂這次的環島，讓大家看到不同視角的台灣，而且捐錢給愛盲基金會，立法院非常樂見這樣的活動，所以也邀請大家一起參與，走完這最後15公里的徒步環島。

交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷說，戴勝堂以徒步的方式體會台灣的美，在徒步路線中，有台灣許多的觀光景點值得順遊，徒步遊台也是低碳永續旅遊的最佳詮釋，希望未來有機會以觀光署13個國家風景區作為徒步環島旅客們的連結點，帶動永續旅遊的新模式。

台中市大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂（左二）徒步走到文心與北屯路口的台3線180公里處，完成環島之旅。圖／戴勝堂提供
台中市大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂（左二）徒步走到文心與北屯路口的台3線180公里處，完成環島之旅。圖／戴勝堂提供
台中市大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂（前右三）鼓勵大家一起徒步環島，體會台灣之美。圖／戴勝堂提供
台中市大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂（前右三）鼓勵大家一起徒步環島，體會台灣之美。圖／戴勝堂提供
台中市大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂（中右）和盲友一起徒步完成環島之旅。圖／戴勝堂提供
台中市大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂（中右）和盲友一起徒步完成環島之旅。圖／戴勝堂提供

徒步環島 立法院 視障

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