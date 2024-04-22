43天徒步環島！ 餐飲大亨戴勝堂體會台灣之美 帶盲友體驗

「很高興這件事情被看到！」台中市大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂去年8月的暑假末開始，以分段徒步方式環島，每次4到5天左右，昨天第43天，他選擇和視障朋友們一起從霧峰立法院民主議政園區出發，走完最後的15公里，並攜手霧峰區農會與走台灣認證平台共同捐贈140萬元給愛盲基金會，希望幫助更多視障朋友走出家門。

立法院民主議政園區昨天一早就擠滿了參與的民眾，戴勝堂等人和視障朋友一起，從霧峰立法院民主議政園區出發，沿著霧峰區林森路、大里國光路、建成路、進化路，最後走到文心路與北屯路口的台3線180公里處，完成剩下的最後15公里。

戴勝堂是台中知名的餐飲業者，他還有兩個有名的哥哥戴勝通和戴勝益，運動是他一向的愛好。在完成環島之旅後，他難掩激動的說，以往他曾騎腳踏車或是騎機車環島，但「這次比過去43年裡所學到的都還要多，都還要感動」。

他說，他用分段徒步環島方式，43天裡走了1123公里，每小時是3到4小時的速度，讓他有機會親自體驗台灣各地的民情風俗，他仍記得經過台東一處漁港時，民眾一邊聊天一邊喝著小酒的笑聲。去年至今，也歷經了從夏天到秋天、冬天和春天的季節交替，沿途經歷各種天氣的變化，以及雖是路邊的小店，卻也隱藏著不輸米其林一星等級的美味，對他而言「台灣太美了！」。

但遺憾的是，有兩種人參與不到，一種是盲人，另一種是放不下手邊的事「心打不開的人」因此，他決心發起這次的活動，帶著盲人走一段路，另也鼓勵還在猶豫的朋友「把心打開，下定決心上路」。

戴勝堂感動的說，和他一起走的女孩才20多歲，但10多歲就因病盲了眼，這一段路女孩好興奮，還說「如果能跟你一樣有多好」。還有最終跟他一起走到北屯路的人，雖僅有50多人，但已有人想要跟他一樣，想要徒步看看台灣。

戴勝堂說，年底他還會徒步走北橫，也打算再次環島，要用心感受台灣的美好。他說，除了自己捐了100萬元給愛盲基金會，也感謝霧峰區農會和走台灣認證平台分別各捐20萬元，幫助愛盲。

也參與活動的立法院副院長江啟臣說，透過戴勝堂這次的環島，讓大家看到不同視角的台灣，而且捐錢給愛盲基金會，立法院非常樂見這樣的活動，所以也邀請大家一起參與，走完這最後15公里的徒步環島。