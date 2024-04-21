萬和宮「老二媽」三年一度西屯省親 今晚安座 圓滿落幕

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「老二媽」、「聖二媽」鑾轎於今晚回鑾至南屯萬和宮，三年一度「西屯省親」順利圓滿落幕。圖／萬和宮提供
「老二媽」、「聖二媽」鑾轎於今晚回鑾至南屯萬和宮，三年一度「西屯省親」順利圓滿落幕。圖／萬和宮提供

台中南屯萬和宮「老二媽」三年一度「西屯省親」遶境，今晚9時30分落幕，遶境隊伍所經之處，吸引信眾熱烈夾道歡迎，信眾排隊伏地長跪「踜轎腳」、「鑽轎底」，接受媽祖加持的場景，在疫情後重現，場面壯觀、氣氛熱絡。

相傳， 一名商人在南屯、西屯叫賣，遇到正趕赴萬和宮的「廖品娘」，廖託商人轉告家人，「庭前桂花樹下藏2枚銀元，請家人取用勿念。」家人聽聞後，才驚覺廖女已逝世，更在庭前桂花樹下挖出銀元，隨後趕往萬和宮，驚見「老二媽」神像流淚，深信是廖女「依靈」於老二媽。

西屯廖家後代尊稱「老二媽」為「姑婆媽」，信徒們更刻了尊「聖二媽」，每三年「老二媽回鄉省親」的遶境活動，兩尊「二媽」便會分開遶境，最終匯集到「烈美堂」省親，至今已有近3百年歷史，2012年由中市府登錄為「無形文化資產」。

「老二媽」、「聖二媽」鑾轎今早啟程回鑾，再次遶境西屯，行程一路返回萬和宮；下午5時40分，隊伍駐駕於水安宮，接受完廟方盛情款待後，鑾轎離去時，熱情信眾等候媽祖加持，排隊長跪等待「鑽轎底」，隊伍長達數百公尺。

鑾轎於晚間6時30分抵達萬和宮，並於9時30分舉行安座上香典禮，由台中市副市長鄭照新、萬和宮董事長蕭清杰主祭，祈福在地信眾平安、風調雨順、國泰民安，結束三年一度老二媽、聖二媽西屯省親遶境，圓滿順利。

萬和宮「老二媽」、「聖二媽」安座上香典禮，由台中市副市長鄭照新（持花者）、萬和宮董事長蕭清杰（深藍衣者）主祭，祈求風調雨順、國泰民安。圖／萬和宮提供
萬和宮「老二媽」、「聖二媽」安座上香典禮，由台中市副市長鄭照新（持花者）、萬和宮董事長蕭清杰（深藍衣者）主祭，祈求風調雨順、國泰民安。圖／萬和宮提供

媽祖 家人 遶境

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