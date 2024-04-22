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國家級警報！0時35分花蓮近海規模5.3地震 最大震度4級

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中橫便道落石多 上午暫不開放

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
中橫便道最近10天落石多達71次，讓梨山地區居民不敢通行。圖／谷關工務段提供
中橫便道最近10天落石多達71次，讓梨山地區居民不敢通行。圖／谷關工務段提供

403地震後，中橫便道落石頻繁，最近10天落石多達71次，讓梨山居民繞道通行，中橫便道車流驟降到1至2成，原訂今天上午7時開放班次，也延至5月5日並滾動檢討開放便道時機。

和平區代表羅進玉表示，花蓮大地震後餘震不斷，梨山居民不敢走中橫便道，改繞道南投合歡山、宜蘭進出。羅進玉說，地震後谷關工務段冒險搶修，便道才在4月7日搶通，但基於安全考量，僅開放中午12時、下午4時30分的班次。

谷關工務段長張裕閔說，中橫便道車數減少，主要是震後安全考量，加上現在非水果、蔬菜產季，車流大減；豐原客運谷關到梨山的865號公車，也改繞道經合歡山到梨山。原訂今天開放上午7時班次，因昨天發生規模5.7強震，決定延到5月5日滾動檢討後，再研議是否開放。

羅進玉說，中橫便道青山段為會車處，路幅狹窄，需等對向來車通過，每次耗時10至15分鐘，建議車輛保持車距，後衛車一到後，便快速通過，避免等候時間遇上落石。

張裕閔表示，過往等候時間，主因為等待865公車，目前公車路線調整，未行駛中橫便道，只要後衛車一到，便無需停等，可直接前進，節省約10至20分鐘。

梨山居民反映，台八線86.2K時有積水路面泥濘；張裕閔表示，路面上方為「蔬菜種植區」，灌溉水及泥土等長期沖刷到下方道路，預計下周清除淤積泥土，改善路況。

中橫 梨山 落石

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