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彰投獎勵生育 難擋人口流失

聯合報／ 記者林宛諭江良誠／連線報導

台中市人口創新高，彰化、南投卻因磁吸效應，人口逐漸外流，彰化縣最近人口總數跌破124萬人、南投縣也跌破48萬人，縣府、鄉鎮公所雖提出獎勵生育等措施，仍擋不住人口流失速度，連帶偏鄉小校經營也受衝擊，南投縣8月就有3所國小面臨併校，彰化縣則有3所國小列入觀察名單，深怕再被裁併。

彰化縣3月人口數123萬5千多人，相較2月又減少1254人，其中遷出與遷入的社會人口數就減少了1005人，人口明顯遷出外移，而出生與死亡的自然人口數則減少249人。

彰化縣前二年新生兒出生率都高於全國平均，縣府發給每胎新生兒高達3萬元生育補助，各鄉鎮公所持續加碼，鼓勵生第二胎更是再加碼，仍難阻人口流失速度。

南投縣3月人口數47萬5921人，南投市人口最多，也跌破10萬。去年市公所加碼生育津貼，從1萬提升到3萬元，加上縣府補助1萬元，每名新生兒補助4萬元，人口數仍無明顯回升，主要是許多年輕人因工作、生活條件等因素，遷往台中市定居，讓彰投人口負成長。

國小新生人數減少，衝擊偏鄉學校招生，南投縣113學年度起，停辦鹿谷國小和雅分校、永昌國小富山分校、港源國小、南港國小等4所偏鄉小校，開辦地方公聽會後，說明停辦的原因、配套措施，經南投縣教育審議委員會審議後，南港國小再觀察評估，另外3所學校則等教育部備查後，8月1日起併校。

南投縣 生育補助

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