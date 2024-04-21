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台中十甲路右轉上台74線開單陷阱 市府會勘立即改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區十甲路與環中東路路口標線重畫，有兩線道可以右轉，方便上台74線快速道路匝道。圖／台中市政府提供
台中市太平區十甲路與環中東路路口標線重畫，有兩線道可以右轉，方便上台74線快速道路匝道。圖／台中市政府提供

台中市政府進行太平區道路改善工程，近來已近完工。不過市民質疑，十甲路右轉環中東路的新標線，僅最外側可右轉，與當地多數車輛想右轉上台74線快速道路匝道現況不符，可能迫使用路人從只能直行的中線右轉，形成開單陷阱。

不過，民政局和太平區公所聽到市民心聲，日前隨即邀集相關單位會勘，決議改為中線及最外側均可右轉，並已於18日完成改善，以疏解右轉車流。

民政局長吳世瑋說，為打造友善人行空間，太平區公所去年9月底推動「市民大道一期人行環境與道路改善工程」，施工範圍南起宜昌路、北至樹德路共10個路口，近期將完工。

其中十甲路到環中東路路段設有3車道，因新標線畫設未符用路人實際需求，經公所17日邀集相關單位現勘檢討後，目前已將中線改成直行及右轉共用車道，最外側車道由原可直行及右轉共用，改為僅可右轉，並將最內側左轉專用道改成直行車道。

他說，原畫設的十甲路左轉專用車道，大多數用路人在前一路口就先行左轉，此次也一併進行調整，將內側左轉專用道改成直行車道，近期公所也會增設警語標誌，提醒用路人提早預為準備，並依循道路標線及警語標誌相關指示開車，藉以提高行車安全性。

台中市 車道

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