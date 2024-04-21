去日月潭注意！台21線水社段施工 明起交管10天

南投台21線日月潭環潭公路水社段64.3K至64.8K、近水社壩處邊坡，去年因風災受損坍方，公路局埔里工務段將於明天（22日）起至5月3日進行邊坡保護、邊坡排水等工程，期間採單線雙向通行，盼在梅雨季完成搶修，提升道路安全。

台21線日月潭環潭公路是當地觀光要道，假日車流量不小，但去年接連遭卡努、小犬等颱風侵襲，該路線近水社壩路段邊坡受損坍方，未免土壤流失擴大，公路局當時即以大型帆布覆蓋崩坍處，並於路旁設置紐澤西護欄避免落石影響交通。

公路局埔里工務段表示，經評估台21線水社段64.3K至64.8K邊坡地勢陡峭，且非岩盤地質，為免土質層流失加劇，風災後掃除碎石，並確認安全無虞後，暫先以帆布、護欄等進行緊急處置，同時報請災修整治邊坡，盼趕在梅雨季前完成。

而台21線水社段64.3K至64.8K邊坡保護、邊坡排水等工程排定於明天（22日）至5月3日（五）展開，預計每天上午8時至下午5時30分施工，期間道路將採單線雙向通行，考量當地為觀光區，因此例假日不施工，整體工期粗估10天。

埔里工務段表示，該工程須進行邊坡打樁作業，並透過形框與植生工法穩定邊坡，兩側也將施作導水溝，降低雨水滲入產生土坡滑動，施工期間將會出動大吊車，請用路人務必配合相關管制措施，聽從現場交管人員指揮，造成不便也請見諒。

公路局則提醒，民眾出遊前務必事先查詢交通資訊，可利用省道即時交通資訊系統（https://168.thb.gov.tw），或撥打0800-001822及0800-231035，掌握最新路況，沿途透過道路廣播訊息、注意電子資訊看板（CMS）內容，以掌握動態路況。