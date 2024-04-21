台中高鐵特區要不要設新校？ 議員籲市府正視老校需求

烏日區人口數突破8萬人，高鐵特區「文小四」用地是否規劃新設國小，引發地方討論。國民黨議員建議蓋新校，紓解現有學生壓力。無黨籍議員林昊佑建議蓋新校不要「一時興起」，須拿出科學數據，且更要照顧既有老學校，公平分配資源。

高鐵特區學區劃分旭光國小與烏日國小，議員吳瓊華說，自113學年度增加68人到118學年度116人，同時高鐵娛樂購物城開發案帶動周邊經濟，人口將逐年成長，建議「文小4」新設學校，紓解旭光國小及烏日國小飽和。

教育局長蔣偉民說，烏日區文小4學校用地面積約2公頃，其中部分校地作為社福館使用，1.7公頃設校24班規模，分期興建。第一期預計明年度爭取預算。

市議員林昊佑則指出，教育局規劃新闢學校的報告，應系統性通盤檢討，才不會蓋出「蚊子學校」，目前烏日國小急需增建10間教室，市府應該先解決當務之急。

林昊佑說，烏日國小上年度1年級少招生56人，但迫切需要校舍重建至少10間教室；旭光國小上年度1年級增30人，教育局應具體評估是否需要新學校？

林昊佑說，另教育資源分配不均，教育局不能放任「西瓜偎大邊」，在老學校如國小周邊不到600公尺、國中不到1500公尺設學校，很容易把新校造成「西瓜學校」，因家長多有「新學校比較好」的迷思，為了搶名額甚至提早寄戶口、遷戶口，沒有資源的學校或老學校甚至乏人問津。

林昊佑說他不是反對新學校，而是要求教育局應該提出科學化的調查證據，高鐵特區戶數增加，不等於學齡兒童增加，希望市政府審慎評估，將有限的教育資源公平分配，花在刀口上。

教育局指出，烏日高鐵特區人口逐年成長，旭光國小及烏日國小等2校趨近飽和，為解決當地學齡人口數增加及學生就近入學問題，自113學年度起，把三和里第2、3及13鄰學區調整為烏日國小及旭光國小共同學區。