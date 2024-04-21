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廢木櫃藏私房錢4萬6 台中環保局報警協尋終於找到失主
台中北屯區清潔隊員拆解廢棄家具時，在木櫃抽屜發現一包紙袋，內有現金4萬6000元及作廢存摺10本，立即送警找失主，9天才連繫上失主為獨居老人。
隊員謝雅妮擔任清潔隊員將近5年，日前拆解木櫃時，在抽屜發現一包紙袋，打開一看是現金與存摺，立刻通報，並送往水湳派出所備案，員警清點紙袋內裝有46張千元鈔與10本作廢存摺，物歸原主，是名獨居老人。
環保局北屯區清潔隊長宋寶瑞表示，北屯區每月家戶登記預約清運巨大家具約850人；清潔隊拆解大家具加強分類，堪用就送至環保局寶之林廢棄家具再生中心再利用，不堪用則暫置區隊，將金屬零件拆除後，廢木材送文山綠資材中心，拆解廢棄家具，時而不慎割傷或中暑，工作不輕鬆。
環保局長陳宏益表示，清潔隊員執勤常拾獲財物，內容五花八門，包括手機、皮夾、鑰匙、證件、信用卡、存摺、金條、戒指珠寶等。清潔隊員會主動報案並通報環保局政風單位。
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