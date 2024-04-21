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清除海洋垃圾 彰縣環保艦隊撈起2.4公噸廢棄物

中央社／ 彰化21日電

彰化縣環保局招募漁民及蚵農成立「環保艦隊」，目前有273艘船筏加入，將漁撈過程打撈起的海洋廢棄物及垃圾帶回岸上，去年漁民及蚵農帶回的海洋廢棄物重量約有2.4公噸。

彰縣環保局今天發布新聞指出，環保局從民國106年開始招募在地漁民及蚵農成立「環保艦隊」，同時訂有「清除海洋廢棄物兌換獎勵機制及評比機制」，資源回收物每100公克可兌換1點，累積4點可換環保衛生紙1包，累積50點可兌換購物禮券，如65歲以上漁民蚵農，40點即可兌換購物禮券。

彰縣環保局表示，加入環保艦隊的漁民蚵農打撈起的海洋廢棄物，還可以參加成果評比，年度結算60公斤以上，第一名可獲新台幣1萬6000元價值禮券，第二名1萬2000元禮券，第三名至第五名可獲1萬元至6000元禮券。

彰縣環保局說明，目前已有273艘船筏加入環保艦隊行列，經垃圾分類後放置於港口海洋廢棄物暫置區，去年度攜回海洋廢棄物重量約2.4公噸，再創新高，而環保局持續推動環保艦隊清除海洋廢棄物，藉此減輕海洋污染問題。

廢棄物 漁民 環保局

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