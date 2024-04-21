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影／保養品業者娶媳 車友號召法拉利、勞斯萊斯12名車助陣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
知名保養品張姓業者的長子今天在林酒店辦婚禮，張的車友號召12輛法拉利、勞斯萊斯擔任迎娶車隊，場面壯觀。記者陳宏睿／攝影
知名保養品張姓業者的長子今天在林酒店辦婚禮，張的車友號召12輛法拉利、勞斯萊斯擔任迎娶車隊，場面壯觀。記者陳宏睿／攝影

知名醫美品牌張姓業者的長子今天在台中林酒店辦婚禮，張因平時有加入超跑車隊，所以車友今早即號召12輛豪車作為迎娶車隊，場面十分壯觀，其中一輛法拉利Monza SP1要價超過上億元，是車隊中車價最高的一輛，張姓業者說，希望用此次的車隊，讓兒子、媳婦跟親家「留下一個好印象」。

張姓業者是醫美保養品業者「朵璽」，在各大電商通路都有商品販售，今日上午是他的長子迎娶大學同學，張因平時有加入車隊，所以車友有號召6輛法拉利、6輛勞斯萊斯到場，作為迎娶車隊，車隊抵達台中林酒店時，一字排開，場面狀況。

張姓業者的長子說，車隊中有一輛白色的法拉利是父親的收藏，其餘則是車友的友情，一同擔任迎娶車隊的隊伍，他與女友是在念嶺東科大認識的，愛情長跑7年後，近日向女友求婚，女友也願意嫁給他，今天在林酒店辦理婚宴，父親則是為讓場面體面，所以找來豪車的車隊。

經查，此次迎娶的法拉利、勞斯萊斯豪車車隊當中，包括法拉利Monza SP1、488 Pista Spider、Rolls-Royce Wraith、Cullinan等型號，每輛車都要價不斐，其中車價最高的就屬法拉利Monza SP1，全球限量499輛，台灣據傳僅有個位數的車主，要價至少8500萬元以上，若計入車主的選配配備，車價都破億元，令人咋舌。

知名保養品張姓業者的長子今天在林酒店辦婚禮，張的車友號召12輛法拉利、勞斯萊斯擔任迎娶車隊，場面壯觀。記者陳宏睿／攝影
知名保養品張姓業者的長子今天在林酒店辦婚禮，張的車友號召12輛法拉利、勞斯萊斯擔任迎娶車隊，場面壯觀。記者陳宏睿／攝影
知名保養品張姓業者的長子今天在林酒店辦婚禮，張的車友號召12輛法拉利、勞斯萊斯擔任迎娶車隊，其中法拉利Monza SP1要價破億。記者陳宏睿／攝影
知名保養品張姓業者的長子今天在林酒店辦婚禮，張的車友號召12輛法拉利、勞斯萊斯擔任迎娶車隊，其中法拉利Monza SP1要價破億。記者陳宏睿／攝影
知名保養品張姓業者的長子今天在林酒店辦婚禮，張的車友號召12輛法拉利、勞斯萊斯擔任迎娶車隊，場面壯觀。記者陳宏睿／攝影
知名保養品張姓業者的長子今天在林酒店辦婚禮，張的車友號召12輛法拉利、勞斯萊斯擔任迎娶車隊，場面壯觀。記者陳宏睿／攝影

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