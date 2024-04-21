東勢林場「五月雪」油桐花開 正可「日賞花、夜賞螢」
「五月雪」季節來臨，台中東勢林場白色的油桐花已開始下起「花瓣雨」，遍布草地、樹梢等，絕美「雪景」從4月中旬至5月初，適逢東勢林場螢火蟲季，正好可以「日賞桐花、夜賞螢」，彰化縣農會總幹事張建豐表示，歡迎大家到林場賞花，感受落花飄飄、林間尋花蹤的樂趣。
台中東勢林場為國內知名「賞螢火蟲」景點，而林場座落在東勢，過往多種植經濟價值高的油桐樹，木材性質輕軟，可做家具、木柴等，油桐子也可提煉桐油，作工業、油漆用油，但隨時代變遷，其功用逐漸被取代。
張建豐說，但油桐樹一年四季有許多不同變化，從春天的新綠，夏天的雪白，秋天的黃葉，冬天的枯枝，多變風貌所呈現出的，卻是其知性、感性的一面，尤其是每年花季來臨時，總是吸引許多賞花的人們上山來賞花，絡繹不絕。
張建豐提到，林場裡已規畫許多條的桐花步道，如森林浴場、油桐山莊、楓香山莊上方步道、楓林小徑等，處處都是最佳賞花景點，漫步其間，享受花瓣雨打在身上的感覺，或俯身撿拾花朵排成美麗的圖案，別有一番風味。
張建豐也強調，油桐花開時也是東勢林場的螢火蟲季，可｢日賞桐花、夜賞螢｣，趁著白天先上山來走步道、賞桐花，待夜幕低垂時，再觀賞螢火蟲，走累了還可到「濯足園」享受一下溫泉泡腳，揮別疲勞，有著美好充實的一天。
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