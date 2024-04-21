3年1次 「老二媽」西屯遶境省親

台中萬和宮「老二媽」遶境省親，昨天清晨起駕，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣扶轎，相傳「老二媽」源自西屯廖家閨女，每3年回西屯「娘家」省親，今天將回鑾，成為地方盛事。東勢巧聖仙師廟是台灣主祀魯班公的開基祖廟，昨起與泥水祖師荷葉仙師、鐵匠祖師爐公仙師，環台徒步祈福遶境，將行經16縣市及60間友宮廟。

萬和宮天上聖母「老二媽」、「聖二媽」西屯省親遶境，昨清晨盧秀燕、江啟臣前後扶轎，恭送出巡；省親遶境為萬和宮獨有，每3年舉行，吸引數千名信徒跟隨，今晚7點回鑾安座。

盧秀燕說，「老二媽」是廖姓閨女附靈，她身為廖家媳婦特別有緣，「老二媽」西屯省親是地方盛事，保佑地方平安。江啟臣昨到場，他說3月迎媽祖，參與3年一度省親遶境，祈求保佑國泰民安、風調雨順。

民政局表示，萬和宮主祀「老大媽」，後來增設「老二媽」神像開光時，路過的女紅商人受託轉告西屯大魚池廖家，家門前樹下有龍銀，廖父才發現女兒在房間氣絕，廖家後來到萬和宮，「老二媽」神像落淚，傳出廖家閨女化身「老二媽」，衍生出省親遶境習俗，登錄為台中市民俗類文化資產。

東勢巧聖仙師廟主祀魯班公與荷葉仙師、爐公仙師，昨起三仙師環台遶境起駕，為期50天徒步祈福，將行經全台16縣市60間宮廟；中市客委會表示，這是全台範圍最大、為期最久的遶境習俗，預計6月8日回鑾東勢。

客委會表示，東勢早期林木業發達，工匠聚集於此，東勢被稱為「匠寮」，因採集木料危險性高，當地供奉魯班公，巧聖先師廟與東勢開發史密不可分，也是全國巧聖仙師廟的開基祖廟。