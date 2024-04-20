快訊

不滿被當政治工具！台電：地震、颱風努力供電 地區事故停電持續減少

坦言對台灣第一印象是破舊小 四川妹來台5個月刷新認知：幸福指數很高

明2地飆36度高溫！下周變天強降雨轟炸 劇烈天氣恐影響到這天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社工人少壓力大 南投縣長許淑華：社勞處改制補強人力

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華表揚績優社工，並表示社勞處將改制社勞局，補強社工人力。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華表揚績優社工，並表示社勞處將改制社勞局，補強社工人力。圖／南投縣政府提供

兒虐案引發國人怒火，也暴露社工工作環境惡劣、人才流失，南投縣長許淑華今天表揚優秀社工，肯定全縣7百多名社工在公部門和設福機構服務的努力，明年社會及勞動處將改制社勞局，補強社工人力，5月南投縣舉辦全國身心障礙運動會，也希望社工一起努力，營造更友善環境，迎接身障選手競技。

南投縣政府今天在草屯鎮九九峰動物樂園舉辦「社工日暨績優社工表揚」，縣長許淑華和社勞處長林志忠向全縣社工致敬，並表揚15位績優社工及1個單位。

許淑華說，日前訪視縣府社工人員，聽取大家的心聲，社工反映目前制度下，行政工作越來越龐雜，也存在人力不足的情況，縣府明年將社會及勞動處改制社勞局，也會積極補強人力。

南投縣社工約7百多名，不論是在公部門或在社福機構服務，社工都非常辛勞，社會服務需要政府與民間的合作，在實務上，社工更經常處理高度複雜的個案與問題，現今社會及家庭型態改變快速，讓社工充滿無力感，甚至面臨人身安全風險，許淑華呼籲社會各界，更重視社工專業，給予更多的支持與鼓勵。

績優社工分別為「活力新秀獎」：潘渝晴、吳斯聿、梁健樂、李怡蓁、簡詩庭、廖庭筠。「績優品質獎」：蕭湘寧、陳姵汝、曾詠芝、吳慈涵、鄧雅瑜、邱寀漩。「資深表率獎」：李其峯、陳加修、梁貽婷，「社工專業制度優良團體獎」由天主教台中教區附設南投縣私立復活啟智中心獲獎。

社勞處表示，復活啟智中心秉持著耶穌基督博愛、以人為本的精神，營造友善與安全的服務環境，清除大眾對於身心障礙族群的刻板印象，讓身心障礙者能享有一般社會資源及獲得應有的權益。

南投縣長許淑華表揚績優社工，並表示會補強社工人力。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華表揚績優社工，並表示會補強社工人力。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華表揚績優社工，並表示會補強社工人力。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華表揚績優社工，並表示會補強社工人力。圖／南投縣政府提供

社工 許淑華

延伸閱讀

影／演習模擬飛彈攻台「炸毀國6、鳥嘴潭」 爆炸聲不斷讓她頻皺眉

議員指大巨蛋營收分潤「遠雄10%北市府0.6%」 蔣萬安這樣說

看見幸福台灣／南投縣長許淑華…打科技牌 升級服務

南投派車跨縣援助！西寶國小59師生撤離災區 校長感謝許淑華

相關新聞

全台6大賞桐熱點「彰化占3處」 文化局籲賞花要趁早：花季4月底落幕

彰化縣桐花祭今在芬園鄉挑水古道揭開序幕，六成桐花開放，花朵隨風紛落十分浪漫。今年氣溫偏高，文化局估計桐花花季到本（4）月...

社工人少壓力大 南投縣長許淑華：社勞處改制補強人力

兒虐案引發國人怒火，也暴露社工工作環境惡劣、人才流失，南投縣長許淑華今天表揚優秀社工，肯定全縣7百多名社工在公部門和設福...

台中桐花祭在大里塗城公園登場 供民眾賞花品茗購物

台中市大里區塗城公園歷經數年種植桐花和綠美化，環境更佳，也成為每年四月桐花盛開的地點之一。台中市客家委員會今年也在此舉辦...

梨山太偏遠健檢意願意低 衛生局長：我們打包器具前往

台中市政府衛生局與和平區梨山衛生所今攜手光田綜合醫院，今明舉辦「梨山地區整合式健康檢查」活動。局長曾梓展表示，梨山地區距...

協助身心障礙者就業也提供休憩去處 台中科博館有這處新場所

台中市瑪利亞基金會為協助身心障礙者就業，旗下的瑪利MAMA手作麵包店，昨進駐國立自然科學博物館。基金會說，瑪利MAMA手...

台中機場捷運再送審「26站路線不變」 參考桃捷綠線高架跨高鐵經驗

台中機場捷運（橘線）可行性研究，交通局自去年9月提送中央審查後，市府依中央審查意見完成補充與修正，今年3月底再度報交通部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。