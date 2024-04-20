社工人少壓力大 南投縣長許淑華：社勞處改制補強人力

兒虐案引發國人怒火，也暴露社工工作環境惡劣、人才流失，南投縣長許淑華今天表揚優秀社工，肯定全縣7百多名社工在公部門和設福機構服務的努力，明年社會及勞動處將改制社勞局，補強社工人力，5月南投縣舉辦全國身心障礙運動會，也希望社工一起努力，營造更友善環境，迎接身障選手競技。

南投縣政府今天在草屯鎮九九峰動物樂園舉辦「社工日暨績優社工表揚」，縣長許淑華和社勞處長林志忠向全縣社工致敬，並表揚15位績優社工及1個單位。

許淑華說，日前訪視縣府社工人員，聽取大家的心聲，社工反映目前制度下，行政工作越來越龐雜，也存在人力不足的情況，縣府明年將社會及勞動處改制社勞局，也會積極補強人力。

南投縣社工約7百多名，不論是在公部門或在社福機構服務，社工都非常辛勞，社會服務需要政府與民間的合作，在實務上，社工更經常處理高度複雜的個案與問題，現今社會及家庭型態改變快速，讓社工充滿無力感，甚至面臨人身安全風險，許淑華呼籲社會各界，更重視社工專業，給予更多的支持與鼓勵。

績優社工分別為「活力新秀獎」：潘渝晴、吳斯聿、梁健樂、李怡蓁、簡詩庭、廖庭筠。「績優品質獎」：蕭湘寧、陳姵汝、曾詠芝、吳慈涵、鄧雅瑜、邱寀漩。「資深表率獎」：李其峯、陳加修、梁貽婷，「社工專業制度優良團體獎」由天主教台中教區附設南投縣私立復活啟智中心獲獎。