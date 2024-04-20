中市府續推機場捷運 可行性研究修正送中央審查

台中市政府推動台中機場捷運與屯區捷運環狀線，日前可行性研究計畫依交通部意見修正後，上月底再度提送中央審查，其中機場捷運將採部分地下與高架共26站，盼能豐富整體捷運路網。

台中市政府今天發布新聞稿表示，繼今年1月「捷運藍線綜合規劃」、「捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究」陸續獲行政院核定後，機場捷運（橘線）、屯區捷運環狀線及捷運藍線延伸太平等可行性研究計畫持續推動，今年3月底都已完成修正報告後再度提送中央審查。

台中市交通局長葉昭甫指出，地方關注的台中機場捷運（橘線）計畫，以台中國際機場為起點，路線行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近於霧峰區省諮議會，路線全長約29.2公里、共26座車站。

葉昭甫說，橘線可行性研究自去年9月提送中央審查後，今年3月底再依交通部的書面意見，經完成補充及修正，路線方案未更改，採部分地下與部分高架建設，並調整財源與工項等內容，已提送交通部審查。

另外，針對屯區捷運環狀線計畫，葉昭甫表示，台中捷運路網將從單一的捷運綠線，推動與捷運藍線交會後，接續和橘線構成雙十字軸線，為讓台中捷運達到環狀效益，市府持續推動屯區捷運計畫，路線包含「屯區捷運環狀線」及「捷運藍線延伸太平」。

葉昭甫提到，屯區捷運環狀線及捷運藍線延伸太平等計畫，日前可行性研究修正報告也在今年3月底再度提報交通部續審，市府積極爭取計畫及早通過，期望屯區捷運能繁榮沿線發展。