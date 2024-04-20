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台中桐花祭在大里塗城公園登場 供民眾賞花品茗購物

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區塗城公園歷經數年種植桐花和綠美化，環境更佳，台中市客家委員會今年也在此舉辦「台中桐花祭」。圖／台中市政府提供
台中市大里區塗城公園歷經數年種植桐花和綠美化，環境更佳，台中市客家委員會今年也在此舉辦「台中桐花祭」。圖／台中市政府提供

台中市大里區塗城公園歷經數年種植桐花和綠美化，環境更佳，也成為每年四月桐花盛開的地點之一。台中市客家委員會今年也在此舉辦「台中桐花祭」，上午吸引許多市民前往，遊客們也得以親近自然，享受春天桐花開時的鳥語花香。

市府客委會副主委魏瑞伸說，在中央客委會協助推動下，近年桐花的意象更加提升，每年的桐花祭總是吸引許多民眾相約出遊。今年活動著重客家文化傳承、藝文展演，盼提升地方產業能見度，並帶動在地經濟產值及環保意識。公園裡除了有雪白的桐花、音樂表演，同時也設下茶席供民眾歇息品茗，還有小農市集展售在地農特產、文創產品。

市議員林碧秀、李天生說，大里的客家鄉親佔屯區的一半以上，大家以行動支持這個客家盛會，感謝客委會在此舉辦桐花祭，期待客家文化在此如同桐花一般遍地開花。大里區公所區長鄭正忠說，桐花的意象帶來的是推廣民眾愛護自然、環境永續的價值，希望大家來欣賞大里杙的美景風光。

中央客委會處長廖美玲說，中央推動桐花祭22年，台中市除了塗城公園，還有東勢客家文化園區、東勢林場、外埔區的水流東桐花步道、霧峰區的中心瓏步道，以及后里區街鳳凰山步道，都歡迎市民朋友前往欣賞美麗的油桐花。

台中市大里區塗城公園舉辦「台中桐花祭」展售農特產、文創產品，吸引民眾前往。圖／台中市政府提供
台中市大里區塗城公園舉辦「台中桐花祭」展售農特產、文創產品，吸引民眾前往。圖／台中市政府提供
台中市大里區塗城公園歷經數年種植桐花和綠美化，環境更佳。圖／台中市政府提供
台中市大里區塗城公園歷經數年種植桐花和綠美化，環境更佳。圖／台中市政府提供

客委會 客家文化 桐花祭

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