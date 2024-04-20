梨山太偏遠健檢意願意低 衛生局長：我們打包器具前往

台中市政府衛生局與和平區梨山衛生所今攜手光田綜合醫院，今明舉辦「梨山地區整合式健康檢查」活動。局長曾梓展表示，梨山地區距離市中心遠，因地理因素降低健康檢查意願，因此他們今天將所有健康篩檢需要的醫事人力及醫療器械全數打包上梨山，讓居民就近享有專業級的健康篩檢服務，歡迎大家踴躍利用。

他說，今也特別結合國際扶輪3462地區、宏碁智醫公司，提供20歲以上民眾C型肝炎抽血檢查、50歲以上眼睛黃斑病變的風險評估，期望藉由初步篩檢發現異常個案，後續能即時追蹤並安排轉介服務，得以及早發現、及早治療。

他說，除了預防保健篩檢，衛生局也特別重視阻斷原鄉地區結核病的發生，結核病早期症狀不明顯而時常被民眾忽視，直到嚴重發病時才注意已患病，且傳染力極強，是我國通報數量最多的重要法定傳染病之一。台中市衛生局除了平時會在梨山衛生所提供胸部X光檢查服務，此次也特別結合整合性健康篩檢活動，提供免費丙型干擾素釋放試驗，透過抽血檢查及早發現潛伏結合感染者。若經抽血檢查為陽性，也可免費給予潛伏結合感染治療，降低日後結核病發病機率。