協助身心障礙者就業也提供休憩去處 台中科博館有這處新場所

台中市瑪利亞基金會為協助身心障礙者就業，旗下的瑪利MAMA手作麵包店，昨進駐國立自然科學博物館。基金會說，瑪利MAMA手作麵包店具備餐廳營運實戰經驗，科博館店將成為身障者就業訓練及轉銜至社區就業的中繼職場，讓他們能提前適應職場，再順利轉銜至社區職場，並以市場營收支持人員的薪資、營運基金，盈餘全都投入身障弱勢服務。

勞工局副局長羅群穆為此，特別前往擔任一日店長，瑪利亞青年小倩、家雯一起秀廚藝，國立自然科學博物館長焦傳金、瑪利亞基金會董事長鄭若瑟、執行長陳怡君和多家贊助企業也出席參加揭牌儀式。

瑪利MAMA手作麵包店位在科博館人類文化廳二樓，空間由地面長至天花板的一棵大樹撐起，四周以大片落地窗採光十足，可飽覽窗外綠意盎然景色。基金會說，這兒適合全家光臨用餐，餐飲以親子和大眾化為主，也為小朋友製作義式番茄肉醬焗烤米型麵、早午餐三明治輕食料理，而且是採純天然食材，不怕吃到添加物。

羅群穆說，瑪利亞基金會將累積多年的障礙者就業服務經驗淬鍊成這樣一家享有平等就業權的職場，並以商店營收支持人員的薪資、營運基金，讓盈餘能持續投入身心障礙者服務上，為障礙者就業邁出新的里程碑，希望各界企業一起來營造更友善的職場環境，促進身心障礙者在職場的參與。

焦傳金表示，瑪利MAMA手作麵包店是科博館與NGO非政府組織、NPO非營利組織的結合，別具意義。不僅科博館多了一個休憩飲食場域的選擇，也透過消費行為認識、參與台灣不同的社會團體與社會服務，也是博物館與社會對話的方式，盼未來與瑪利亞基金會持續共創公共影響力。

瑪利亞基金會董事長鄭若瑟說，科博館店除了提供10位身心障礙者工作機會，未來能讓身心障礙者就業無縫接軌，同時也成立了兼具日間照顧及作業活動的社區日間作業設施「沙鹿小作所」，讓身心障礙者們能在這裡，透過代工訓練，模擬職場環境，習慣工作狀態與學習指令了解，並有探索課程，提供身心障礙者們多元學習的機會。