乾旱缺水 玉山塔塔加蓄水不到3成

玉山塔塔加地區乾旱缺水，主要儲水池水量剩不到30%，玉管處派員找尋額外水源並接管挹注，但山友和遊客增加，只能靠發電機抽水應變，但山區取水非常困難，玉管處籲請山友入山前先做好用水計畫。

玉管處表示，塔塔加地區有鹿林山、麟趾山、鹿林前山，還擁有欣賞玉山群峰的最佳視野，每個月都有8千多名遊客，但每年此時，山區降雨減少，導致塔塔加地區嚴重缺水。

玉管處副處長邦卡兒表示，塔塔加蓄水量目前僅3成，玉山國家公園16座山屋中，除八通關東段的瓦拉米山屋、抱崖山屋儲水充足外，白洋金礦、中央金及拉庫音溪山屋，因旁邊有溪流，山友可自行打水取用；其他靠雨水供應的山屋，如馬博橫段、南二段及關山線，馬博拉斯、馬布谷山屋、大水窟、塔芬谷、及庫哈諾辛等山屋均無儲水。

而國人最常去的排雲山莊，原本仰賴山莊下方的山澗，但山澗水日前水量續減，即將乾涸枯竭，為免無水可用，只能下到300公尺外楠梓仙溪上游，靠柴油發電機抽水供應排雲山莊使用。