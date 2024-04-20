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立委居中協調 台中「後花園」公車不停駛

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中客運6871路線，下月起每天從台中干城發車2班前往杉林溪。圖／杉林溪森林遊樂區提供
台中客運6871路線，下月起每天從台中干城發車2班前往杉林溪。圖／杉林溪森林遊樂區提供

老牌的公車客運6871路線，協助台中市屯區民眾通勤，以及前往南投縣「後花園」溪頭、杉林溪等旅遊，因缺工人力荒等因素，業者上個月宣布，將於今年5月1日停駛。立委何欣純說，由於嚴重影響民眾乘車權，她和台中市議員張芬郁經民眾陳情，多次出面協調，爭取到在替代路線未正式營運前，由原有的6871路線暫以臨時性路線繼續提供服務。

市議員張芬郁說，公車客運6871路線台中到杉林溪線，被稱為「後花園觀光路線」，原由台中客運、員林客運和杉林溪客運等3家業者聯營，沿線不少大里霧峰鄉親搭乘，原本每日有8班次，3月傳出將於5月1日停駛後接獲不少鄉親反映希望能保留。經聯繫台中市交通局、公路局，並經由何欣純協助，台中客運也有意願繼續營運下，終於讓6871不消失，保留4班次。

何欣純說，為顧及民眾通勤權益，多次與交通部公路局、台中區監理所會商協調，考量上班上課通勤民眾，以及服務前往溪頭乘客，避免轉乘造成不便，將規畫新闢路線替代因應，並且在替代路線未正式營運前，由原來的6871路線暫以臨時性路線方式繼續提供服務。

何欣純說明，新規畫台灣好行溪頭線支線，暫定6883C，以解決遊客與山友的需求，並協調總達客運公司增加6322早晚班次，維持區間學通勤乘客便利性。另外，經協調新增的台灣好行溪頭線C支線，將由台中干城發車，行駛大里、霧峰，前段與6871路線動線相同，接著改直行霧峰交流道、國道3號、竹山交流道往溪頭，可縮短搭乘時間，更快速抵達溪頭。

何欣純指出，短期先行協調交通部公路局協助6871路線繼續營運，服務沿線的民眾。

何欣純 台中市 溪頭

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