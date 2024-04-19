楊富鈞對上許廣東！綠營彰化黨部主委之戰牽動2026地方大選

民進黨彰化縣黨部主委改選登記到今天，現任主委楊富鈞尋求連任，今天下午在立委陳素月、黃秀芳等人陪同下前往登記參選，楊富鈞表示，他擔任主委後，歷經二次大選，在彰化交出漂亮成績單，也希望能在大家支持下，和大家一起努力，讓彰化繼續贏。

在立委黃秀芳、陳素月、前立委參選人吳音寧、中常委何志偉、中執委林益邦、國策顧問陳永昌、何黎星等人陪同下，楊富鈞今天下午登記參選，此次選舉共二人登記參選，將於5月26日投開票。

縣黨部評議委員許廣東昨天也登記參選主委，並批評黨部沒有正常運作。楊富鈞今天說，民進黨是民主的政黨，是大鳴大放的政黨，有不同的聲音，他都予以尊重。

許廣東登記參選後，民進黨彰化縣黨部主委選情出現變數，許廣東背後的支持勢力，可說是彰化縣綠營2026鄉鎮長與縣議員提名的前哨戰，原本預期3名綠營現任立委都會現身支持楊富鈞，但今天立委陳秀寶並未現身，以立院開會和有協調會為缺席理由，由陳秀寶服務團隊的鎮代張雅晴代表出席，但也引發地方揣測。

楊富鈞說，2年前他接任縣黨部主委後，立即扛下2022地方五合一大選和2024總統立委大選，歷經兩場大選，全縣跑透透輔選，助講超過3百場次，讓縣議員席次當選16席，以及黨主席賴清德也順利當選總統、彰化3席立委也連任成功，繳出成績單，是中部唯一立委席次無減少的縣市。

楊富鈞說，他接任後黨員從7798位成長至10262位，黨員數量提升32℅，呼應賴清德主席希望黨務年輕化，他也嚴守財政紀律，撙節開支，財務公開透明，不為私用，也關懷資深黨員，下鄉與黨員面對面座談，傾聽基層心聲，未來黨部工作還很多，希望在大家支持下，他會努力繼續做桶箍，讓黨部持續進步，讓彰化繼續贏。

不過現身的2名立委黃秀芳、陳素月大力替楊富鈞背書，陳素月表示，縣黨部功能在於扮演好桶箍的角色，楊富鈞在主委任內用心不私心，認真為基層打拚，期待他能連任主委服務黨員。