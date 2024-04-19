勤美誠品保全奪打火機阻憾事、外送員「神掌」逮嫌犯 盧秀燕讚城市英雄

台中勤美誠品書店17日遭人潑灑柴油，2名保全即時制伏未釀成憾事；也有外送員使出「如來神掌」協助警方逮捕嫌犯。台中市長盧秀燕今天在治安會報表揚並盛讚「城市英雄」。

台中市政府今天召開治安會報，盧秀燕表揚相關人等，包含勤美誠品書店保全制伏潑灑柴油的歹徒，外送員協助警方追捕嫌犯以及攔阻詐騙的銀行人員、員警等。

盧秀燕表示，大家的見義勇為，共同守護城市、保護市民。有民眾在書店潑澆柴油企圖縱火，店內都是易燃品，若得逞後果不堪想像，2名保全在專業訓練下，第一時間搶下打火機，阻止悲劇發生。另有外送員協助警察追捕嫌犯，「如來神掌」一掌打下去，協助警方逮捕嫌犯歸案。

盧秀燕說，什麼是英雄，救人、幫助人的人就是英雄。盧秀燕也感謝獲表揚的相關人等，直呼「他們都是我們的城市英雄」。

台中市勤美誠品書店17日遭24歲王姓男子提著2桶10公升柴油到賣場內潑灑，幸好陳姓、朱姓保全人員即時阻止，奪下打火機並制伏男子，免於一場憾事發生。

日前台中市警方追緝毒品犯，1名外送員騎著機車，向正在逃緝的嫌犯從後拍了一掌，嫌犯因而步伐不穩踉蹌跌倒，在後方追緝的員警順利上前控制嫌犯，並從嫌犯身上起出安非他命。

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