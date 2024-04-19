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彰化田中壽山堂失火燒出危機意識 今起公私協力盤點文資

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中文化資產盤點與未來展望說明會，將透過公私協力盤點文化資產。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中文化資產盤點與未來展望說明會，將透過公私協力盤點文化資產。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田中唯一縣定古蹟壽山堂今年3月間失火，燒出田中文史工作者危機意識，今在鎮公所說明盤點田中鎮文化資產的工作項目和展望，鎮公所也同時盤點，期待公私協力發掘田中文史寶藏，並計畫擴大到社頭、二水兩鄉，建立田中生活圈的文資資料庫。

二社田社區大學主任秘書王宇良、社大老師張錫池，和田中鎮長蕭淑芬共同主持研討會，鎮公所各科室主管、鎮內各宮廟主委、主事者、各學校校長、鎮民代表、里長和里幹事、社區發展協會幹部及田中商圈發展協會人員60多人出席，了解盤點作業和計畫展望。

張錫池說，壽山堂發生火災，左護龍建築和一些重要文物嚴重損傷，這件意外讓鎮公所和地方文史工作者發現文化資產管理人大多不太了解文資價值，未加重視及保存，二社田社大製作盤點表格請與會機關團體協助調查，找出田中甚至大田中地區的軟硬體文資寶藏和亮點。

田中不是沒藝術人才，而是揚名在外，張錫池介紹書法彩繪師吳飛龍與陳登科，剪黏交趾陶師傅郭天來、郭秋福和郭秋賢，土水師與北管樂師許炳林，寺廟門神和小木雕刻師傅陳壬水，可惜鎮內對他們的典籍紀錄甚少。鎮長蕭淑芬說，鎮公所也會調查並盤點文化資產，屆時與二社田社大的比對，期許建立完整資料庫加強保存，和作為藝文產業推動的基礎。

古蹟 文化資產 文史工作者

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