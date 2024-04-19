台中大雅、神岡要道電線如「麵線糊」 下地工程6月動工
台中大雅、神岡的要道民生路、中山路為地方門面，但沿途電線桿約453支，空中有數萬公尺電纜交織，被地方戲稱為「空中麵線糊」，有礙觀瞻；立委楊瓊瓔今邀相關單位會勘，她表示，已爭取2.8億元預算，將453根電桿及電纜地下化，預計6月動工，2026年6月此兩條要道桿線可全數下地，再現遼闊天際線。
大雅、神岡民生路、中山路共9.2公里長度的路線，電纜線交織高懸，有礙觀瞻。楊瓊瓔服務處執行長洪柳益指出，電纜若遇颱風，恐造成設備損壞、停電的民生損失，電桿線下地、天際清空，可改善市容也增加安全性，並解決供電安全、穩定問題。
沿線里長表示，大雅區民生路段、神岡區中山路電桿地下化，是里民長久以來的夢想，感謝楊瓊瓔、市議員吳呈賢及羅永珍積極爭取，讓鄰里可以擁有更安全、舒適的行人空間。
台電說，大雅、神岡民生路段（中清路至中山路）全長4.5公里，共190根電桿，預計今年底前完成下地；神岡中山路段（民生路至國道1號）全長0.7公里，共34根電桿，2025年6月底前完成；神岡中山路段（民生路至和平路）全長共4公里，共229根電桿，2026年6月底前完成，全部工程預估2.8億元。
洪柳益提到，推動台電電桿、電纜地下化的過程，包含施工、電箱放置位置等，要與商家、住家協調，需花很大心力去溝通，甚至招民怨，但完工後民眾看到市容改變會有感，拜託台電加速推動，也請台電施工前務必通知里長，將對市民的影響降到最低。
台電公司允諾，民生路及中山路電桿下地工程，預計2026年6月全數完工，但地方意見需市議員、里長協助整合溝通。
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