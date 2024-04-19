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中市144萬張閒置花博卡去年4月開放申領 一年申辦1.5萬張

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市交通局去年4月開放民眾申辦花博卡，統計截至今年3月底止，申辦數量逾1.5萬張。圖／台中市交通局提供
台中市交通局去年4月開放民眾申辦花博卡，統計截至今年3月底止，申辦數量逾1.5萬張。圖／台中市交通局提供

台中市府舉辦2018台中世界花卉博覽會時，採購300萬張花博卡，但當時因部分民眾擔心有個資問題，還有144萬張卡尚未發出，為避免資源浪費，台中市交通局去年4月開放民眾申辦，統計截至今年3月底止，申辦數量逾1.5萬張。交通局表示，花博卡採不記名方式，使用方式與市面上的悠遊卡相同，鼓勵未領取的市民踴躍申領。

台中市前市長林佳龍任內舉辦2018台中世界花卉博覽會，採購300萬張花博卡，但盧秀燕上任時還有144萬張未發放，屢遭質疑浪費公帑。交通局為活用台中花博卡，去年4月10日起，開放未領取的市民申領，統計至今年3月底，1年來申辦的數量達1.5萬張。

交通局指出，隨著台中市即將突破285萬人口，新生兒與新遷入設籍的市民人數增多，將帶動符合資格的市民踴躍申領花博卡。

交通局長葉昭甫說，市民申領花博卡，以一人一卡為原則，曾申領者不受理補發；未曾領取的市民，可攜帶申請人身分證正本，無國民身分證者，可以健保卡及戶口名簿正本或戶籍謄本正本取代，民眾可攜相關證件前往台中市29區區公所、戶政事務所、台中捷運站(松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站)及停車收費窗口(新市政大樓、交通局)申領。

葉昭甫說，花博卡使用方式與市面上的悠遊卡相同，採非記名式全票卡種，市民申領花博卡後可以於同地點辦理「市民限定」雙十公車優惠綁卡服務。

台中市 台中捷運 花博

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