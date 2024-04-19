水質改善聞得到 時隔百年彰化東螺溪再度行船

彰化縣東螺溪靠天降甘霖挹補天然水源，沒下雨只能匯集畜牧和家庭的廢水，溪水臭名遠播，地方志工團隊在溪湖河段巡溪與淨溪12年，護溪成果獲中央肯定，核定7.65億元整治水環境，地方社團規畫恢復百年前行船情景，獨木舟和輕艇已先下水，參加首航的人對整體環境喊「讚！」

東螺溪全長30多公里，主流域從溪州鄉流經7鄉鎮，在福興鄉匯入員林大排入海，沿線密布畜牧場和村落，東螺溪埤頭鄉、二林鎮的木棉花季過去總因豬糞尿味、雞屎味飄傳惹人詬病。

環保局嚴查畜牧場偷排，去年稽查東螺溪沿岸畜牧場366場次，處分違規排放的33家畜牧場，罰款122萬多元，並加裝移動式監視錄影器抓偷倒垃圾，今年東螺溪的兩場木棉花季沒家禽家畜排泄物臭味。

今年溪水不發臭，彰化縣湖埔社大等社團進一步規畫東螺溪溪湖流域行船，獲台灣護聖宮主教基金會支持，彰化縣水上救生協會、彰化野鳥學會都派員近日下水試划獨木舟和輕艇。水上救生協會總教練吳俊鑫、彰化野鳥學會前理事長謝孟霖都表示，划了近1小時，沒聞到臭味，代表溪水整治有成效。

湖埔社大和縣立成功高中，昨起一連3天舉辦體驗探索教育，合計高一105名學生騎腳踏車到東螺溪生態教育園區，自製淨水器體認水質改善重要性，野外求生找食物，到園區「食當季，吃在地。」落實產地到餐桌的縮減碳足跡食農教育。