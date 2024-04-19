影／媽媽市長突到清水警分局 原來是感謝大甲媽護轎勤務
台中市長盧秀燕今天近中午突然到清水警分局，在清水派出所出入登記簿上簽名後，和分局員警與職員合照，員警說市長很親切，突然到訪很驚喜；市府幕僚說，大甲媽遶境進香剛結束，市長來感謝慰勞員警護轎和維持交通秩序的辛苦。
今天近中午，台中市長盧秀燕在市府幕僚陪同下進入清水警分局，在分局一樓清水派出所親切和值班員警打招呼，清水分局長蔡慶星獲報立刻趕到一樓，多位分局主官也到場，盧秀燕在分局長蔡慶星陪同下逐一到各單位打招呼，與員警合照，她也到員警休息室關心休息環境。
幕僚人員說，市長盧秀燕今天順路經過清水分局，她特別進入分局和大家打招呼，感謝和慰勞清水分局在大甲媽遶境進香過程辛苦，全程護轎和維護交通秩序，讓今年大甲媽活動圓滿結束。
清水警分局表示，盧市長今天上午11點20分臨時到清水警分局，慰勉員警辛勞，由清水警分局長蔡慶星陪同，一一到分局各、組、室、中心與警察握手及關懷，員警突然看到盧市長到來都很驚訝，也很開心，紛紛向市長問好，與市長合照，市長也到分局各樓層，關心辦公廳舍及休息處所。
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