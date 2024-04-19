許廣東角逐民進黨彰縣主委 挑戰現任楊富鈞

民進黨彰化縣黨部主委改選，縣黨部評議委員許廣東昨天登記參選，挑戰現任主委楊富鈞。許廣東說，基層反映黨部沒有正常運作，他希望藉由參選凝聚基層力量，打贏2026選舉；楊富鈞表示，民進黨是民主的政黨，良性競爭是好事，他都予以尊重。

許廣東昨天在多位執委、評委陪同下到縣黨部登記，許廣東表示，民進黨正處於朝小野大狀態，他無派系包袱，過去重要選舉，他不餘遺力擔任抬轎者，現在民進黨正逆風而行，他決心參選主委，引領縣黨部前行。

許廣東也批評說，很多基層黨員不滿到黨部，找不到主委及幹部，且執委會一直流會，縣黨部沒有好好運作，很多同志希望他出來參選。

許廣東的連署書也抨擊楊富鈞處事態度偏激，缺乏協調能力，又不尊重執評委及其他幹部，許廣東說，25名執評委，已有17名執評委為他連署，許廣東2020年曾挑戰連任主委的前彰化市長邱建富失利，這次又捲土重來。

民進黨彰化縣黨部主委改選本周登記，現任主委楊富鈞尋求連任。圖／翻攝自楊富鈞臉書

楊富鈞將在今天登記參選，他說，黨員有參選黨職的自由，他都予以尊重，他努力做事情就好，黨內良性競爭也都是好事，有競爭才有進步，如果有做錯什麼，他也會檢討。

楊富鈞也澄清，他的管轄範圍是執委會，目前運作順暢，但評委會並非他管轄範圍，評委會要不要開，他沒有權力干涉，也不介入。