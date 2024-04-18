影／演習模擬飛彈攻台「炸毀國6、鳥嘴潭」 爆炸聲不斷讓她頻皺眉

南投民安10號演習今在草屯鳥嘴潭人工湖舉行，假定演練兩岸發生戰爭進行災害防救，逼真模擬飛彈攻台炸毀國道六號、鳥嘴潭等情境，現場爆炸聲不斷，讓縣長許淑華不時皺眉或眉頭深鎖。她強調，透過演習未雨綢繆，精進防救災能力。

縣府指出，南投縣四面環山，因地理環境特殊，若發生災害極易衍生為複合性災害，隨兩岸關係越發緊張，今年「民安10號」演習先執行風災應變演練，更以戰時災害防救為主軸，進行防空警報發布後陸海空各項戰時複合式災害應變作為。

為強化縣府及各鄉鎮市公所、國軍、電信、醫療體系、民間單位相關單位，以及台中市、苗栗縣等地方政府也參與聯合應變機制，今天下午陸海空動員於即將啟用的鳥嘴潭人工湖舉行，規模浩大，實地演練戰時各災害防救相關單位救災能量。

「國道被炸斷、水庫也潰堤了！」而南投民安10號演習模擬對岸以飛彈攻台，總蓄水量達約1450萬噸的鳥嘴潭水庫，以及鄰近的國道六號均成攻擊焦點，現場飛彈模型無情被引爆，甚至有化工廠也遭波及，造成毒氣、輻射外洩等狀況。

由於，現場爆破聲不斷，消防車及救護車警笛聲此起彼落，直升機在空盤旋、橡皮艇在水域繞行，甚至特搜人員攀牆進入鳥嘴潭遊客中心救人等模擬執行戰時救援任務，情境逼真，讓在看台督導防救災操演的縣長許淑華不時皺眉或眉頭深鎖。

縣長許淑華表示，此次演習未雨綢繆，設定戰時災害搶救、民物力動員、替代役人力運用、民眾疏散、傷患救助、收容救濟站開設及民生必需品配售作為等，更新增潛勢區民眾配合演練，加強推廣緊急避難包、強化戰時資安防護演練等。

她強調，民眾的安全是政府責無旁貸的工作，透過各種演練培訓機會，精進因應各種不同型態災害的防救能力，並培養各軍民協力單位橫向聯繫機制及默契；行政院數位部常務次長兼任統裁官葉寧則肯定該演習過程擬真，防救計畫周到務實。