彰化地籍清理土地！今年第一批縣府代標售 建地2坪15萬元起跳

彰化縣政府代為標售今年度第1批地籍清理未能釐清權屬土地，自今天起公告3個月後，將由縣府於7月19日代為標售，共公告60標土地，單標最低總底價為15萬的二坪建地；最高為2890萬多元，位於秀水鄉馬興段近787坪特定農業區農牧用地。

彰化縣全縣在臺灣光復初期遺留許多產權不清、設籍住址與持有人不符或登記持有人沒有戶籍資料等土地，縣政府地政處自2011年起開始辦理地籍清理，經公告後倘逾申請登記期限，仍未有權利人申報或申請登記，除公共設施用地外，由縣府辦理代為標售，經2次公開標售未能標脫者，依規定將囑託登記為國有，迄今全縣地籍清理土地尚有623筆待辦理標售、面積達45萬2300平方公尺（13萬6821坪）。

彰化縣政府地政處表示，今年度第1批公告60標土地，地籍清理土地標售底價是參考附近土地實價登錄價格進行查估，並經縣府底價審議小組審議通過，共有土地有32標、單獨所有土地28標，其中不乏是第2次標售。

本次單標最便宜土地標售底價為15萬1061元，是第60標社頭鄉新厝段489地號，為鄉村區乙種建築用地，持分面積6.91平方公尺（約二坪多），每坪7萬2268元。

單標最貴土地標售底價為2890萬9043元，是第40標的秀水鄉馬興段169地號，為特定農業區農牧用地，面積為2600平方公尺（786.5坪），每坪約為3萬6756元，該土地有耕地375租約，現況有農作改良物及建築改良物占用。

目前這些土地有的上有農作、或有建築物，甚至也有水溝及道路占用、或墓地，民眾可先查明，標售作業自今天起至7月18日止公告3個月，若仍未有權利人申報或申請登記，縣府將代為標售，受理投標期間為7月1日起至7月19日上午9點止，7月19日上午10開標，縣府表示，歡迎符合投標資格的民眾參與投標，可向縣府地政處地籍科索取投標書件，或上地政處網站查詢相關資料。