民進黨彰化縣黨部主委之爭 許廣東挑戰現任楊富鈞

民進黨彰化縣黨部主委改選本周登記，縣黨部評議委員許廣東今天登記參選，挑戰現任主委楊富鈞，許廣東說，基層跟他反映黨部沒有正常運作，所以他才決定參選，希望能凝聚基層力量，打贏2026的選舉；楊富鈞明天將登記，他表示，民進黨是民主的政黨，良性競爭是好事，他都予以尊重。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞爭取連任，但卻出現變數，黨部評議委員許廣東今天在多位執委、評委陪同下到縣黨部登記，許廣東表示，現在民進黨中央正處於朝小野大的弱勢執政狀態，他無派系包袱，長期關注黨務發展，過去彰化每場重要選舉中，他不餘遺力擔任抬轎者，現在有感於民進黨正處於逆風而行情勢，因此決心投入主委選舉，引領縣黨部前行。

許廣東也批評說，執委會經常流會，很多案件未審，很多基層黨員不滿到黨部「常找不到人」，找不到主委及相關黨部幹部，且執委會一直流會，因此很多案件未送來評委會審，以往也沒這樣一直流會的記錄，覺得縣黨部沒有好好運作，因此很多黨內同志希望他出來參選。

而許廣東陣營今天發出的連署書中也抨擊說，楊富鈞處事態度偏激，缺乏協調能力，又不尊重執評委及其他幹部，許廣東說，25名執評委，已有17名執評委為他連署，加上他，已掌握18席。許廣東經商有成，這是二度參選主委，2020年他挑戰連任主委的前彰化市長邱建富失利，此次捲土重來，為他連署的包括有上回與楊富鈞競爭主委之職的縣議員許書維。

楊富鈞將於明天登記參選，他說，民進黨3位現任立委也會陪同他登記，資深黨員都會來為他加油，黨員都有參選黨職的自由，他都予以尊重，他就是努力做事情就好，黨內良性競爭也都是好事，有競爭才有進步，如果有做錯什麼，他也會檢討，他更強調，個人選舉事小，而2026年縣長選舉讓民進黨拿回執政權才是最重要的。

楊富鈞也澄清，他的管轄範圍是執委會，目前均運作順暢，每個月固定審查預算也都沒問題，但評委會並非他管轄範圍，評委會要不要開，他沒有權利干涉，也不介入，他尊重程序。