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果大鮮甜又多汁！台中紅鈴水蜜桃上市 農民陸育麟種出冠軍桃

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
紅鈴水蜜桃果大鮮甜又多汁，品質不輸高山水蜜桃。圖／台中市政府提供
紅鈴水蜜桃果大鮮甜又多汁，品質不輸高山水蜜桃。圖／台中市政府提供

3、4月吃得到水蜜桃？台中市太平區農會為了讓農民有更多的選擇，2018年在市府補助下，向農業部農業試驗所取得低海拔新品種水蜜桃台農7號「紅鈴」，向農民推廣種植。今天上午舉辦優質水蜜桃評鑑，農民陸育麟種植的紅鈴水蜜桃因果形大且飽滿，從33組報名農民中脫穎而出，獲得冠軍，可獲得獎牌及獎金1萬2千元。

區農會總幹事余文欽說，紅鈴屬熱帶品種，適合種植在海拔300至500公尺的區域，口感絕佳，甜度可達12度，吃過的人都很驚訝品質不輸海拔在1500公尺以上的高山水蜜桃，目前太平種植面積約7公頃，未來希望進一步擴大推廣。

他說，紅鈴水蜜桃約1月時開花，3月時採收，管理時間不會很長，因3、4月月就可採收，可說是北半球產季最早的品種，而採收期在3至4月，剛好避過5月果實蠅病蟲害的高峰期，讓栽培管理更容易。而它果形大而圓整，外型飽滿均勻，色澤粉紅，果香濃郁，口感鮮甜多汁，耐儲運且櫥架壽命較一般水蜜桃長，深具市場潛力。

區長許貴芳說，太平區氣候宜人，加上地理環境優越，非常適合平地水蜜桃生長，歡迎市民多購買品嘗。

協助輔導的農業局說，評鑑邀請農業試驗所及台中區農業改良場專家擔任評審，就果品外觀、質地風味及糖度等項目評分。第二名由胡文達及胡倫榮奪得，可獲得獎牌及獎金8千元；第三名為楊阿田、何瑞豐及謝晏森，可獲得獎牌及獎金5千元。歡迎市民朋友直接向太平區農會訂購，電話（04）22781148。

台中市太平區農會上午舉辦優質水蜜桃評鑑。圖／台中市政府提供
台中市太平區農會上午舉辦優質水蜜桃評鑑。圖／台中市政府提供
台中市太平區農會上午舉辦優質水蜜桃評鑑。圖／台中市政府提供
台中市太平區農會上午舉辦優質水蜜桃評鑑。圖／台中市政府提供

農會 農業部 農民

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