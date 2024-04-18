住戶氣瘋！台中社區貼告示「不要往樓下丟螃蟹」：已經連續4次

台中港特區造鎮計畫建案已興建到8期，其中一棟住戶最近在社區貼告示，表明已被樓上某住戶往外丟螃蟹，丟到他們住處露台，連續4次，住戶忍無可忍將報警；台中市清水警分局今天表示，目前未接獲住戶報案。

住戶今天在臉書爆料公社貼文：「親愛的住戶您好，A樓之6樓層露台戶經常遭受樓上某住戶從樓上往外丟擲螃蟹，已累計4次，這周六又丟下來一隻，險砸中人，住戶已忍無可忍，要報警處理，懇請住戶發揮公德心，並協助舉發缺德之行為，避免日後發生重大人身意外傷害，期則全體住戶和我們共同營造美好的優質社區」。