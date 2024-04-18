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住戶氣瘋！台中社區貼告示「不要往樓下丟螃蟹」：已經連續4次

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
螃蟹示意圖。 圖／canva
螃蟹示意圖。 圖／canva

台中港特區造鎮計畫建案已興建到8期，其中一棟住戶最近在社區貼告示，表明已被樓上某住戶往外丟螃蟹，丟到他們住處露台，連續4次，住戶忍無可忍將報警；台中市清水警分局今天表示，目前未接獲住戶報案。

住戶今天在臉書爆料公社貼文：「親愛的住戶您好，A樓之6樓層露台戶經常遭受樓上某住戶從樓上往外丟擲螃蟹，已累計4次，這周六又丟下來一隻，險砸中人，住戶已忍無可忍，要報警處理，懇請住戶發揮公德心，並協助舉發缺德之行為，避免日後發生重大人身意外傷害，期則全體住戶和我們共同營造美好的優質社區」。

貼文者說，他發文之前社區是警告樓上住戶不要亂丟煙蒂，現在竟變成螃蟹，他幽默說「好歹也丟個紅蟳之類的」；照片中可看到地面有螃蟹橫著走，該建案已蓋8期，從照片中看不出是在第幾期住戶。

台中海線一棟社區大樓住戶最近貼告示，要求樓上住戶不要再將螃蟹往下丟，否則將報警。圖／取自臉書爆料公社
台中海線一棟社區大樓住戶最近貼告示，要求樓上住戶不要再將螃蟹往下丟，否則將報警。圖／取自臉書爆料公社

住戶 螃蟹

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