國安國小足球隊赴歐參賽為經費發愁 中市真善美同濟會募款送愛

台中市西屯區國安國小足球隊，今年7月將前往芬蘭參賽，因為經費龐大，籌措經費困難，台中市真善美國際同濟會會長邱菊透過就讀國安國小四年級的孫子「搭線」獲知，除自掏腰包捐款，更發動募款，募集30萬元，捐給校方作為出國參賽的經費，盼小選手們為國爭光。

國安國小足球隊成軍20餘年，多年來參賽是足球界的常勝軍，去年勇奪全國學童盃足球錦標賽U12組冠軍，創下該校足球隊創隊以來，同一隊伍U10、U11、U12連續3年奪冠的新紀錄。

足球隊今年7月將前往芬蘭參加第49屆芬蘭赫爾辛基盃國際足球分齡賽，與20個國家的選手同場較勁，因為出國參賽經費龐大，校方與學生家長難以獨自負擔，令眾人相當頭痛。

台中市真善美國際同濟會會長邱菊，因為孫子就讀國安國小四年級，意外得知國安國小足球隊正在籌措經費，除自己先捐出10萬元，並發起募款活動，最後共募得30萬元，幫助國安國小足球隊得以遠赴芬蘭參加國際足球比賽。

邱菊說，他率先捐款，並發起募款活動，希望藉此拋磚引玉，帶動更多的善心企業和民眾踴躍捐款，推動青少年體育發展和國際交流，讓孩子與各國球隊切磋，增長見識、拓展視野，並建立廣闊的國際視野和友誼。