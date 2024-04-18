聽新聞
test
0:00 / 0:00

電信大數據 揭彰化3大景點

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣政府前年起以電信大數據資料進行遊客統計， 公布去年整年到訪彰化有3千7百多萬人次，其中鹿港老街周邊遊客人次最多。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府前年起以電信大數據資料進行遊客統計， 公布去年整年到訪彰化有3千7百多萬人次，其中鹿港老街周邊遊客人次最多。圖／彰化縣府提供

彰化常被評為「難玩城市」，交通部觀光署公布旅遊人次，常讓彰化觀光業者受挫，彰化縣政府以電信大數據資料統計，去年到彰化旅遊逾3700萬人次，其中鹿港老街最受青睞，多達1700多萬人次，拔得頭籌。

彰化縣城觀處表示，旅遊人次及旅宿訂房率等數據，因管理機關不同，計算方式不一，各縣市政府也用不同技術統計會不同。觀光署過去公布彰化旅遊人數偏低，也引起在地觀光業者質疑。

隨科技發展與5G技術成熟，愈來愈多縣市利用電信數據資料分析旅遊人數，彰化縣府透過去識別化的電信資料彙整分析縣內5個觀光景點，包括大佛風景區、鹿港老街周邊、王功漁港、田尾公路花園、社頭清水岩寺周邊，並排除居民及當地工作者，掌握遊客特性。

統計發現，去年到訪彰化總人次達3700多萬，以鹿港老街周邊最多，達1700多萬人次，田尾公路花園800多萬居次，王功漁港以600多萬居第三。重遊率最高的則是田尾公路花園，達58%，其次為鹿港老街56%。

外縣市遊客比率較高前3名則是王功漁港60.45%、鹿港老街57.15%、彰化市八卦山大佛風景區為54.51%；外縣市旅客以台中市最多，新北市次之。

八卦山大佛 老街 觀光景點 觀光署 鹿港

延伸閱讀

彰化大村賞花秘境 浪漫石斛蘭瀑布免費欣賞

彰化公布前3名熱門景點 外縣市遊客以台中最多

國道1號彰化路段6車追撞 3人輕傷車子零件噴滿地

觀光署旅宿宣傳片獲獎 好客民宿深植人心

相關新聞

台中老屋耐震隱憂 議員促強制安檢

台中市加強磚造、石造、木造住宅多達28萬戶，這類建物使用年限50年，已達年限約9萬戶，專家認為耐震係數僅達5級，大地震來...

電信大數據 揭彰化3大景點

彰化常被評為「難玩城市」，交通部觀光署公布旅遊人次，常讓彰化觀光業者受挫，彰化縣政府以電信大數據資料統計，去年到彰化旅遊...

中興新村要道 中學西路將拓寬便橋

南投市中學西路是中興新村要道，卻是「無尾路」，每逢上下班時間，造成營北路、營中路和中學西路一帶大塞車。縣議員簡千翔和南投...

地牛翻身 台中大里道路遭震出天坑？水公司這麼說

台中市大里區美村街218號前，今天下午路面出現凹陷，市議員江和樹等地方人士猜測是否和下午的地震有關？市府據報前往勘...

彰化大村賞花秘境 浪漫石斛蘭瀑布免費欣賞

彰化縣大村鄉南勢村有一處賞花秘境，每年4、5月天宮石斛蘭開花季節就吸引愛花人前來欣賞，其實這處秘境是林麗真、賴武鴻用夫婦...

申請都更要回饋遭批？中市府：衝擊環境及漲價歸公

台中市議會今進行「加速都市更新、危老建物重建」專案報告，市議員黃馨慧指出，全市111萬戶房屋，平均屋齡29.5年，市府應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。