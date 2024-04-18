電信大數據 揭彰化3大景點

彰化常被評為「難玩城市」，交通部觀光署公布旅遊人次，常讓彰化觀光業者受挫，彰化縣政府以電信大數據資料統計，去年到彰化旅遊逾3700萬人次，其中鹿港老街最受青睞，多達1700多萬人次，拔得頭籌。

彰化縣城觀處表示，旅遊人次及旅宿訂房率等數據，因管理機關不同，計算方式不一，各縣市政府也用不同技術統計會不同。觀光署過去公布彰化旅遊人數偏低，也引起在地觀光業者質疑。

隨科技發展與5G技術成熟，愈來愈多縣市利用電信數據資料分析旅遊人數，彰化縣府透過去識別化的電信資料彙整分析縣內5個觀光景點，包括大佛風景區、鹿港老街周邊、王功漁港、田尾公路花園、社頭清水岩寺周邊，並排除居民及當地工作者，掌握遊客特性。

統計發現，去年到訪彰化總人次達3700多萬，以鹿港老街周邊最多，達1700多萬人次，田尾公路花園800多萬居次，王功漁港以600多萬居第三。重遊率最高的則是田尾公路花園，達58%，其次為鹿港老街56%。

外縣市遊客比率較高前3名則是王功漁港60.45%、鹿港老街57.15%、彰化市八卦山大佛風景區為54.51%；外縣市旅客以台中市最多，新北市次之。