聽新聞
test
0:00 / 0:00

中興新村要道 中學西路將拓寬便橋

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
中學西路西端未貫通，造成周邊道路嚴重塞車，縣府將兩階段打通無尾路。圖／南投縣議員簡千翔提供
中學西路西端未貫通，造成周邊道路嚴重塞車，縣府將兩階段打通無尾路。圖／南投縣議員簡千翔提供

南投市中學西路是中興新村要道，卻是「無尾路」，每逢上下班時間，造成營北路、營中路和中學西路一帶大塞車。縣議員簡千翔南投縣工務處、市公所昨會勘，決定先拓寬營中路和中學西路間便橋，打通交通瓶頸，再納入縣府推動的都市計畫案，畫設計畫道路，徹底解決問題。

簡千翔說，中學西路位在南投市營北里，除有中興高中、兒童公園、郵局等，營北里發展迅速，增加很多新建案、車流量相當大。但中學西路西端未貫通，導致車流常卡在營中路轉進中學西路的便橋，上下班尖峰時段，更嚴重塞車。

簡千翔和工務處長張弘岳昨會勘，便橋寬僅3、4公尺，只能單向通車，上下班尖峰時間，接送小孩上學的機車在車流間穿梭，險象環生，張弘岳承諾，將先拓寬便橋疏導車流，減輕塞車問題。

簡千翔說，便橋將拓寬到8公尺，他會持續追蹤拓寬進度。

張弘岳說，縣府正推動貓羅溪周邊的都市計畫，將配合畫出計畫道路，解決中學西路「無尾路」的困局。

南投縣 塞車 簡千翔

延伸閱讀

中學西路不通中興新村交通打結 將2階段打通無尾路

南投抽驗蔬果4件農藥殘留超標 全聯、楓康入列

南投市路邊停車收費上路 車主抱怨智慧停車並不聰明

夜晚更動人！南投市中山公園設竹藝燈座 夜間景觀迷人

相關新聞

台中老屋耐震隱憂 議員促強制安檢

台中市加強磚造、石造、木造住宅多達28萬戶，這類建物使用年限50年，已達年限約9萬戶，專家認為耐震係數僅達5級，大地震來...

電信大數據 揭彰化3大景點

彰化常被評為「難玩城市」，交通部觀光署公布旅遊人次，常讓彰化觀光業者受挫，彰化縣政府以電信大數據資料統計，去年到彰化旅遊...

中興新村要道 中學西路將拓寬便橋

南投市中學西路是中興新村要道，卻是「無尾路」，每逢上下班時間，造成營北路、營中路和中學西路一帶大塞車。縣議員簡千翔和南投...

地牛翻身 台中大里道路遭震出天坑？水公司這麼說

台中市大里區美村街218號前，今天下午路面出現凹陷，市議員江和樹等地方人士猜測是否和下午的地震有關？市府據報前往勘...

彰化大村賞花秘境 浪漫石斛蘭瀑布免費欣賞

彰化縣大村鄉南勢村有一處賞花秘境，每年4、5月天宮石斛蘭開花季節就吸引愛花人前來欣賞，其實這處秘境是林麗真、賴武鴻用夫婦...

申請都更要回饋遭批？中市府：衝擊環境及漲價歸公

台中市議會今進行「加速都市更新、危老建物重建」專案報告，市議員黃馨慧指出，全市111萬戶房屋，平均屋齡29.5年，市府應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。