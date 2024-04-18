台中老屋耐震隱憂 議員促強制安檢

台中市加強磚造、石造、木造住宅多達28萬戶，這類建物使用年限50年，已達年限約9萬戶，專家認為耐震係數僅達5級，大地震來將成隱憂。議員陳文政昨質詢時，要求市府推動老屋強制安檢，確保居住安全。

都發局長李正偉說，議員要求市府自訂老舊房舍達50年應強制立法安檢，去年市府強制8到15樓公安檢查，結果造成所謂「鐵門之亂」，被外界批找麻煩，實際推動恐有困難，會針對有公安危險的建物強制檢查。另外，建築法規定，民眾有保護自己建物安全責任，市府目前可補助民房改善耐震與建構評估，市民可多加利用。

市議員陳俞融則指出，台中30年以上老屋達49萬棟，都市更新核准數每年僅百件，和台北市差5.7倍；市府都市更新及老屋活化進度慢，市民處於強震威脅，住得沒安全感。市府表示，針對建物結構快篩，有耐震初步評估和後續詳細評估補助，會要求部分特定建築物的公安申報要包含耐震評估。

陳文政表示，現行鋼筋混凝土（RC）建物被認定使用年限達60年，且耐震能力較強。但老舊的加強磚造、木造、石造建物，使用年限僅50年，僅能耐5級地震，這類老屋在台中市超過28萬戶，每4戶就有1戶，且不乏在人口稠密區，已成大地震隱憂。

陳文政指出，以北區為例，人口密度居台中之冠，7萬4761戶住宅中，超過30年就有4萬1318戶，占55％，遠高於全市44％，若與六都比較，屋齡老化情況更超越新北市的49％，安全問題刻不容緩。

陳文政指出，台中市較早開發的北區、北屯、西區中的聚落或重劃區，不但人口稠密、房屋林立，老屋幾乎都是住滿人。目前政府雖有老屋健檢或補強補助，多是公部門與營業場所申請；一般住宅考量房價、經濟因素，申請人數寥寥可數，市府應正視老屋比率逐年增加問題，以更有效率的方法進行都更。