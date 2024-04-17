地牛翻身 台中大里道路遭震出天坑？水公司這麼說

台中市大里區美村街218號前，今天下午路面出現凹陷，市議員江和樹等地方人士猜測是否和下午的地震有關？市府據報前往勘查，初步勘查疑為管線漏水造成，因凹陷不大，未引起人員和車輛損傷。

水公司第四區管理處人員說，當地水壓沒有降，也未見水，但不管如何，工作人員晚間已先進場開挖，若有破管就直接修復。對於是否和下午的地震有關？水公司人員說，0403地震時僅梨山一帶有些破管，台中市區一帶並無類似情形，難以判斷是否和地震有關。