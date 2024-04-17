聽新聞
test
0:00 / 0:00
地牛翻身 台中大里道路遭震出天坑？水公司這麼說
台中市大里區美村街218號前，今天下午路面出現凹陷，市議員江和樹等地方人士猜測是否和下午的地震有關？市府據報前往勘查，初步勘查疑為管線漏水造成，因凹陷不大，未引起人員和車輛損傷。
水公司第四區管理處人員說，當地水壓沒有降，也未見水，但不管如何，工作人員晚間已先進場開挖，若有破管就直接修復。對於是否和下午的地震有關？水公司人員說，0403地震時僅梨山一帶有些破管，台中市區一帶並無類似情形，難以判斷是否和地震有關。
市府說，發現該坑後，因現場道路出入頻繁，已在現場圍設交通錐示警，並通報自來水公司及相關維管單位盡速派員到場釐清，後續並進一步妥予修復，目前無人員因此受傷或車子受損。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言