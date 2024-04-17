快訊

北榮神經修復名醫涉醫材採購弊案聲押 法院命300萬元交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地牛翻身 台中大里道路遭震出天坑？水公司這麼說

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區美村街218號前，今下午出現路面凹陷。圖／江和樹提供
台中市大里區美村街218號前，今下午出現路面凹陷。圖／江和樹提供

台中市大里區美村街218號前，今天下午路面出現凹陷，市議員江和樹等地方人士猜測是否和下午的地震有關？市府據報前往勘查，初步勘查疑為管線漏水造成，因凹陷不大，未引起人員和車輛損傷。

水公司第四區管理處人員說，當地水壓沒有降，也未見水，但不管如何，工作人員晚間已先進場開挖，若有破管就直接修復。對於是否和下午的地震有關？水公司人員說，0403地震時僅梨山一帶有些破管，台中市區一帶並無類似情形，難以判斷是否和地震有關。

市府說，發現該坑後，因現場道路出入頻繁，已在現場圍設交通錐示警，並通報自來水公司及相關維管單位盡速派員到場釐清，後續並進一步妥予修復，目前無人員因此受傷或車子受損。

台中市大里區美村街218號前，今下午出現路面凹陷，市府已圍起預防意外發生。圖／台中市政府提供
台中市大里區美村街218號前，今下午出現路面凹陷，市府已圍起預防意外發生。圖／台中市政府提供

地震 天坑 水公司

延伸閱讀

花蓮近海規模5.2地震 氣象署：屬0403餘震

傍晚花蓮規模5.2地震 氣象署：高機率有規模4以上餘震

身障特考20日起舉行 考選部：若遇地震請依指示避難

台中火力電廠地震受損 最嚴重的7號機歷經兩周修復近況曝光

相關新聞

地牛翻身 台中大里道路遭震出天坑？水公司這麼說

台中市大里區美村街218號前，今天下午路面出現凹陷，市議員江和樹等地方人士猜測是否和下午的地震有關？市府據報前往勘...

大甲媽回鑾鎮瀾宮副董出拳揍人！顏清標出面當公親 挨打接轎男撤告

大甲媽祖遶境進香甫落幕，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤帶隊在大甲市區遶境時，鄭鴻文欲接駕鑾轎不成，雙方爆衝突。大甲鎮瀾宮董事長顏清...

彰化大村賞花秘境 浪漫石斛蘭瀑布免費欣賞

彰化縣大村鄉南勢村有一處賞花秘境，每年4、5月天宮石斛蘭開花季節就吸引愛花人前來欣賞，其實這處秘境是林麗真、賴武鴻用夫婦...

申請都更要回饋遭批？中市府：衝擊環境及漲價歸公

台中市議會今進行「加速都市更新、危老建物重建」專案報告，市議員黃馨慧指出，全市111萬戶房屋，平均屋齡29.5年，市府應...

手機大響別慌！南投災防演習 明天將發避難訊息

南投「民安10號」演習明天在草屯鳥嘴潭人工湖舉行，將假定演練兩岸發生戰爭進行戰時整備、應急作戰、全面作戰階段及災民收容救...

台中逾30年老屋達49萬棟 都更新核准數差台北5.7倍

台中30年以上老屋達49萬棟，都市更新核准數跟台北市差5.7倍，市議員陳俞融指出，市府都市更新及老屋活化進度慢，市民處強震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。