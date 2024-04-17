彰化大村賞花秘境 浪漫石斛蘭瀑布免費欣賞

彰化縣大村鄉南勢村有一處賞花秘境，每年4、5月天宮石斛蘭開花季節就吸引愛花人前來欣賞，其實這處秘境是林麗真、賴武鴻用夫婦心打造的「瀑布蘭」後花園，林麗真說，目前小天宮石斛蘭正盛開，接著大天宮會接力上場，花期約一個月，可開到5月初，歡迎大家來賞花。

林麗真說，廿年前是因一位朋友送她一盆天宮石斛蘭，她覺得很美，就細心照顧，後來種出興趣，愈種愈多，接著覺得好像有點單調，那再多種點蕨類來搭配，因為丈夫是做裝潢，很會DIY，就再加上二手桌的改造、景觀台設計，她把花的美照po上網，沒想到吸引了「很多粉絲」，每年都有網友跑來賞花，他們也展現農村熱情，開放後花園讓大家免費賞花，成為每年的一期一會。

「我如果不好好照顧這些花草，可能就沒晚餐吃了啦」賴武鴻笑說，夫妻倆其實都愛花草，一起照顧樂趣無窮，看到自家後花園這麼美很有成就感，而且他已處於半退休，因為有後花園，朋友喜歡上門，最近就有朋友要來賞花，並會帶著自己的薩克斯風來演奏，還有咖啡師朋友來賞花時也會帶著咖啡來分享。

大員林生活圈版主「葡萄爺爺」賴義乾說，葡萄故鄉大村鄉又有「南二橫巷9之6號」這處「瀑布蘭」秘境，讓大村鄉更美麗，也感謝主人家無私在花季時開放讓大家來賞花。

林麗真笑說，有民眾來賞花後竟問她附近有沒有房子要賣? 要來跟他們當鄰居，這樣以後賞花就方便多了，其實如果大家都讓自己的居家美麗起來，也能讓整個社區更美。