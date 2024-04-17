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大甲媽回鑾鎮瀾宮副董出拳揍人！顏清標出面當公親 挨打接轎男撤告

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
大甲鎮瀾宮董事長顏清標（圖左）領副董事長鄭銘坤（圖右），與鄭鴻文（圖中）參拜大甲媽，為兩人接轎衝突一事調解、和好。記者劉柏均／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標（圖左）領副董事長鄭銘坤（圖右），與鄭鴻文（圖中）參拜大甲媽，為兩人接轎衝突一事調解、和好。記者劉柏均／攝影

大甲媽祖遶境進香甫落幕，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤帶隊在大甲市區遶境時，鄭鴻文欲接駕鑾轎不成，雙方爆衝突。大甲鎮瀾宮董事長顏清標今出面協調，雙方今在大甲媽見證下「大和解」，參拜時也一同插香，態度和諧。顏表示，兩人都是大甲人，都是媽祖信徒，鄭鴻文會撤告，今天在媽祖見證下，兩人都是好朋友，已經沒事了。

大甲媽遶境今年在董事長顏清標壓陣之下，行程一路平安，連被各界視為「一級戰區」的彰化民生地下道也相安無事，諸事圓滿。

怎料行程在回鑾安座日，媽祖鑾轎遶境大甲市區時，鄭鴻文與鄭銘坤，疑因接轎事宜談不妥，雙方爆發激烈衝突，鄭銘坤「右勾拳」痛毆鄭鴻文腹部畫面，也遭民眾錄影傳上網。

雙方起初對此事皆表不滿，鄭鴻文揚言提告傷害，鄭銘坤反嗆「要告來告」，雙方隔空叫陣，仍瀰漫火藥味。

顏清標盼整件事情能圓滿落幕，出面作「公親」協調，市議員李文傑、楊啟邦見證，今二人握手言和，下午3時許也領著二人到鎮瀾宮參拜，二人站在顏左手邊，持香參拜，更一起將香插進香爐，象徵和諧、同心，事後更在媒體面前，握手言和。

顏清標表示，兩人都是大甲人，鄭到台北發展，大家都信奉媽祖，發生這場小插曲，也沒什麼事情，鴻文要回來鎮瀾宮拜拜、接駕，當然非常歡迎，今天也有泡茶聊天，解開誤會，今天請媽祖當見證，大家以後都是好朋友、好兄弟。

顏清標也強調，鄭鴻文會撤告，已經沒事了；以後想要在哪裡接轎，都可以說、都可以安排。

鄭銘坤則簡短回答，大家都是大甲人。針對事件未多說明。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標（圖中）領副董事長鄭銘坤（圖左），與鄭鴻文（圖右）參拜大甲媽，為兩人接轎衝突一事調解、和好；市議員楊啟邦（後左）、李文傑（後右）見證。記者劉柏均／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標（圖中）領副董事長鄭銘坤（圖左），與鄭鴻文（圖右）參拜大甲媽，為兩人接轎衝突一事調解、和好；市議員楊啟邦（後左）、李文傑（後右）見證。記者劉柏均／攝影
大甲媽回鑾於大甲時，信徒鄭鴻文疑因接轎事宜未談妥，與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤雙方爆衝突，董事長顏清標今出面調解，強調「沒事了，大家都是好朋友。」記者劉柏均／攝影
大甲媽回鑾於大甲時，信徒鄭鴻文疑因接轎事宜未談妥，與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤雙方爆衝突，董事長顏清標今出面調解，強調「沒事了，大家都是好朋友。」記者劉柏均／攝影

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮 顏清標

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