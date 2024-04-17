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越來越熱！農民溫室內工作熱爆 憂「每年增一度、高達42度」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
天氣越來越熱，農民在溫室內工作相當炎熱。記者林敬家／攝影
天氣越來越熱，農民在溫室內工作相當炎熱。記者林敬家／攝影

夏季高溫影響最大的就是在戶外工作族群，不僅在外務農要防熱傷害，近年氣候變異大，農民發現在溫室內工作，一到7、8月高溫，中午高溫都超過40度，彰化縣府農業處指出，農糧署目前針對溫網室推動智能設施補助，包括溫室電動天窗、溫室環控系統、內循環風扇、降溫風扇等，希望透過智慧化克服高溫問題，提高農民經營效率。

彰化福興鄉青農陳照委種植日本品種洋香瓜，他說，鎖定高經濟價值水果種植，一開始就搭設鋼骨挑高的溫室，並設置內天窗、風扇，還有內遮蔭設備，前後投入6百多萬，他認為，人在溫室內工作要待得住才做得久，自己的溫室農場幾乎要比照花卉溫室設置。

陳照委說，27歲返鄉務農至今第五年，他發現每年7、8月在溫室內工作幾乎年年在增溫，從第一年最高溫38度，到現在測得最高溫可達到42度，尤其中午相當炎熱，現在才4月，前幾天已出現40度的高溫，他說，溫室防蚊蟲與雨，但空氣中的溫度與濕度還是影響到作物，未來種植嬌貴的日本洋香瓜恐怕還要面對更高的挑戰。

縣府農業處指出，農糧署從去年開始為期4年推動智能防災設施型農業計畫補助，以供應夏季蔬果為優先，輔導設置強化結構型設施溫網室及導入溫網室設施環境控制等，農民若在溫網室加裝相關降溫設施，透過補助可提升為智慧化，因應氣候隨時變化。

農業處統計，彰化去年智能防災設施型農業計畫受理件數共175件，其中蔬菜55件、果樹83件、花卉32件、種苗5件，面積達48公頃。有申請農民指出，包括微霧降溫、內遮蔭設備補助二分之一對降溫有幫助，有的農民想蓋挑高的溫室增加通風，但建置成本年年上漲，評估即便有補助金額仍難以負擔。

農民 高溫

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