弘道推鐵拐體驗 感受中風失能不便

弘道老人福利基金會推出鐵拐體驗，今天在彰化老人養護中心亮相，由照服員、社工、志工等穿戴裝備體驗中風患者失能、身體不便的情況，期許在服務上更貼近患者需求。

弘道老人福利基金會副執行長張瑋芩接受媒體聯訪時表示，每年全台約增加4萬人中風，約7成患者出現中度至重度的肢體障礙，可能造成失能，為現今長照需求倍增的因素之一。

張瑋芩指出，腦中風出現年輕化趨勢，且死亡率隨年齡增加而遞增，希望透過鐵拐體驗，幫助更多民眾了解中風失能情況，重視自己的健康，理解患者的難處。

鐵拐體驗透過膝蓋支撐帶、足托器，讓腳不易彎曲；利用腰部、手肘、手腕支撐帶，並以扣環束縛住上半身的自由伸展，感受上半身肢體痙攣狀況；半臉面具則是體驗面部僵直。

衛生福利部彰化老人養護中心主任陳智偉說，照服員曾參與一日長者體驗活動，感受長者臥床、包尿布不適等，調整照顧態度及方式，提升照顧服務品質；今天參加鐵拐體驗，貼近長者感受，之後在服務上可更發揮同理心。

參與鐵拐體驗的養護中心志工隊日照區長楊淑涵說，體驗後才知道長輩身體不受控的感受，想用腳走路卻難以使力，舉步維艱，很辛苦。