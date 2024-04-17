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中學西路不通中興新村交通打結 將2階段打通無尾路

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中學西路西端未貫通，造成周邊道路嚴重塞車，縣府將兩階段打通無尾路。圖／南投縣議員簡千翔提供
中學西路西端未貫通，造成周邊道路嚴重塞車，縣府將兩階段打通無尾路。圖／南投縣議員簡千翔提供

南投市中學西路是中興新村要道，卻是「無尾路」，每逢上下班時間，造成營北路、營中路和中學西路一帶大塞車。縣議員簡千翔南投縣工務處、市公所今天會勘，決定拓寬營中路和中學西路間便橋，打通交通瓶頸，再納入縣府推動的都市計畫案，規畫計畫道路，徹底解決問題。

簡千翔說，中學西路位在南投市營北里，除了有中興高中、兒童公園、郵局等重要設施機關，營北里一帶發展迅速，增加很多新建案、車流量相當大。但中學西路往西卻未貫通，導致車流常卡在營中路轉進中學西路的便橋，上下班尖峰時段，更嚴重塞車。

簡千翔和南投縣工務處長張弘岳現場會勘，便橋寬僅三、四公尺，只能單向通車，碰到上下班尖峰時間，一方車流通行，在另一頭等候的車流大排長龍，接送小孩上學的機車，在車流間穿梭，險象環生，張弘岳承諾，將先拓寬便橋疏導車流，減輕塞車問題。

簡千翔說，便橋將拓寬到8公尺，需要用到水利地和一部分私有地，他會持續追蹤拓寬進度，只要便橋拓寬完成，營北和營南里的生活圈，將可通行無阻。

張弘岳說，縣府最近正在推動貓羅溪周邊的都市計畫，聽取居民的意見，進行可行性評估。簡千翔召開座談會，讓居民暢談不同的需求，將配合都市計畫，畫出計畫道路，解決中學西路「無尾路」的困局。都計案送都委會審議，看要採區段徵收或其他方式解決用地的需求。

中學西路西端未貫通，造成周邊道路嚴重塞車，縣府將兩階段打通無尾路。圖／南投縣議員簡千翔提供
中學西路西端未貫通，造成周邊道路嚴重塞車，縣府將兩階段打通無尾路。圖／南投縣議員簡千翔提供

南投縣 塞車 簡千翔

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