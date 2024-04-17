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台中太平市民大道「罰單陷阱」 標線將檢討

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中太平區市民大道改善工程近完工，民眾發現，環中東路口標線僅外側車道可右轉，該處車流7成都要右轉上台74線匝道，擔心成開單陷阱。圖／讀者提供
台中太平區市民大道改善工程近完工，民眾發現，環中東路口標線僅外側車道可右轉，該處車流7成都要右轉上台74線匝道，擔心成開單陷阱。圖／讀者提供

台中市太平區市民大道去年9月進行人行環境與道路改善工程，近期接近完工，當地民眾發現，市民大道與十甲路到環中東路段，道路標線僅開放外側車道右轉，當地車流得在環中東路右轉上台74線匝道，擔心尖峰時段車流多，萬一來不及變換車道，會被檢舉開單，要求中間車道開放右轉。太平區公所表示，將檢討改善。

太平區公所爭取中央前瞻計畫補助，斥資超過2000萬元，推動市民大道改善工程，施工範圍南起宜昌路、北至樹德路，改善人行道無障礙系統、路邊停車空間及號誌、照明管線和監視器整併等，預計今年4月底完工。

民眾發現，市民大道一段道路已鋪柏油路面，並畫上標線，市民大道與十甲路到環中東路路段，目前已開放通車，現場畫設3個車道，中線為直行車道，只有最外側為直行和右轉共用車道。

民眾質疑，市民大道、環中東路口車流量大，多數是要上台74線匝道，很多車輛在等紅燈時，車流回堵到十甲路口，不得不行駛中線車道，只保留外側車道可右轉，中線車輛來不及變換車道，不僅會更塞車，還可能會遭檢舉開單，根本就是罰單陷阱。

太平區公所表示，工程規畫時，若中間車道同時開放汽車右轉，恐與直行機慢車交錯，增加碰撞風險，中間車道才畫設直行，僅外側車道可右轉；民眾反映7成車輛都要在環中東路右轉，將邀集交通、警察單位會勘後，修改交通標線，兼顧行車便利與安全。

中東 人行道 車道

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台中太平這路口恐成「開單陷阱」？ 區公所：檢討改善

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