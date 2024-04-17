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綠催鄰里整併 盧秀燕：要和諧雙贏

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕說，區里整併不是只有改變行政區，過程須力求和諧。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕說，區里整併不是只有改變行政區，過程須力求和諧。記者陳秋雲／攝影

台中市人口成長，不過大小里人口數差很多。台中市民政局昨在議會專案報告，有35里符合整併資格。議員批評，里長補助費相同，但工作分量落差大，應及早整併。台中市長盧秀燕表示，鄰里整併正反意見多，為求和諧要再研議，「不要殺到見血」。綠營議員批評「這樣說就是不想做」。盧反駁「不要為我下定義」。

鄰里整併牽涉到行政區畫分，與選舉時的選區、選舉人數有關，歷來整併調整都很敏感。民政局專案報告指出，去年是上半年擬定各里達4000戶或1.1萬人，可開分里說明會，目前有12區35里符合資格，但地方上無共識，目前還沒有鄰里整併。

民進黨議員輪番砲轟，議員陳雅惠表示，大、小里人口數懸殊，人口最多的是北屯區廍子里有1.1萬戶、2.5萬多人，人口最少是清水區中興里僅169戶451人，兩里人口相差56倍，里長工作勞逸不均。議員林德宇說，盧是升格後首位連任市長，台中各區人口極端成長，應該要承擔調整責任。

議員何文海說，南屯區豐樂里、文山里人口都超過1.5萬人，市府對分里卻無作為，聽市長的說法就是不想做。議員張家銨說，她質詢多次，民政局都說協調中，沒有進一步結果。議員謝志忠說，市府調整鄰里壓力大，但要多溝通，要有統一作法。

議員施志昌說，台中人口突破285萬，但大安區跌破1.8萬人，大安現況是「老人與海」，市府整併鄰里，也要看到大安區困境，應為大安謀求發展。

盧秀燕說，人口多的要分里，人口少的要整併，調整茲事體大，鄰里調整沒有不做，但要和諧雙贏，高雄問題比台中嚴重，但也沒硬推，可見難度高。

張家銨 施志昌 林德宇 清水區 盧秀燕 謝志忠 議員 陳雅惠

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