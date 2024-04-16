彰化喜樂「慢飛天使」全心全意種出愛心菜 外聘老師被感動

喜樂保育院與二林社區大學合作推廣食農教育，師生去年起共耕兩座溫室、網室的蔬菜，收成後作為團膳和喜樂水餃內餡的食材，今天製作蔬菜捲；二林社大表示，國小學童把校園種菜當成學習的一部分，喜樂「慢飛天使」投入全副心力學習，喜樂成果格外令人感動。

喜樂保育院2022年找二林社大合作，挑選9名理解能力和反應較好的發展遲緩青少年，2023年採自然農法種菜。今在二林社大主任秘書謝日恒、秘書黃綉蕊和食農教育老師陳發財指導下採收，並用雞肉、紅蘿蔔絲和生菜用潤餅皮製作生菜捲及生菜包肉，雙方共享共耕共食的喜悅午餐。

二林社大主任秘書謝日恆說，2022年來看喜樂保育院規畫的菜園全是雜草，經除草、鬆土和培土等作業，喜樂把54.2坪空地隔成溫室和網室的兩間栽培室，裝置自動灑水、施肥的系統後，二林社大老師陳發財指導9名發展遲緩的「慢飛天使」。

他說，二林社大也到國中小學推動食農教育，學生把校園種菜視為學習的一部分，慢飛天使卻當作學習的全部，全心全力用心種菜，充滿愛心的蔬菜長得很好，是二林社大的指導單位中長得最好、最豐美的蔬菜，讓社大老師感動，認為喜樂青少年在食農教育中已體會「食當季、吃在地」。

喜樂保育院長林玉嫦表示，社福機構較欠缺食農教育的資源，因此連結二林社大師資，喜樂實作蔬果園2013年揭牌，目前種植易培養的萵苣，未來規畫陸續增加種植高麗菜、青蔥和木瓜等農作物，讓發展遲緩孩子擁有更豐富的種植體驗，並從收成中得到肯定與成就感，喜樂感謝二林社大，同時感謝錚實業贊助30包有機肥料。