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台中太平這路口恐成「開單陷阱」？ 區公所：檢討改善

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

台中太平區公所去年9月動工的市民大道一期人行環境與道路改善工程接近完工，不過民眾發現，十甲路口到環中東路口這一段已開放通僅外側車道開放右轉，且為直行、右轉共用車道，但多數車流在環中東路口是要右轉上台74線中彰快速道路匝道，擔心恐成為被檢舉開單陷阱，建議將中線開放右轉。太平區公所表示，會盡快檢討改善。

太平區公所爭取中央前瞻計畫補助，斥資逾2000萬元，推動「市民大道一期人行環境與道路改善工程」，施工範圍南起宜昌路、北至樹德路，工程內容包括人行道無障礙系統改善、改善路邊停車空間及號誌、照明管線和監視器整併等，預計今年4月底完工。

民眾發現，近日市民大道1段道路改善工程已鋪上柏油路面，並畫上標線。其中，十甲路口到環中東路口這一段已開放通車，現場畫設3個車道，中線為直行車道，只有最外側為直行和右轉共用車道。

民眾質疑，環中東路口車流量大，且多數是要上中彰快速道路匝道，卻只有一個車道可右轉，不但無法紓解車流，且很多車輛在等紅燈時，因為車流回堵到十甲路口，不得不行駛中線車道，但現行中線車道僅能直行，擔心恐成為被檢舉開單陷阱。

人行道 台中市 車道

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