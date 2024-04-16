產量略減 康乃馨價格看俏

全台每10枝國產康乃馨有7枝來自彰化田尾，今年種植面積減少2成，產量下滑2至3成。田尾鄉農會表示，今年沒有選舉大量用花需求，但今年因產量略減，母親節康乃馨產地價格可能小漲，每枝接近20元，各地零售價每枝上看40至50元。

春節、清明節是台灣鮮花需求量2大高峰，清明過後各類花卉產地批發價都下降，目前產地批發價跌到最低每把10枝20至30元，4月下旬因接近母親節，批發價觸底反彈，每把批發價漲到10枝70至80元，越靠近母親節，價格就越高。

田尾鄉農會總幹事吳政憲表示，康乃馨經育苗為幼株，每年11月中旬到12月中旬在田間定植，因去年8月育苗期遇到幾波大雨，花苗損失近5成，今年產量減少，去年全鄉種植30公頃康乃馨，今年減至23公頃，培育的花苗移入田間，因氣候偏熱影響生長，預估短收1成，整體來看，今年康乃馨產量減少2至3成。

吳政憲說，去年康乃馨銷售有大選助攻，母親節前每枝25元批發價賣出，比鄉農會訂價每枝20元還多，農民眉開眼笑；今年沒選舉助攻，但因康乃馨產量減少，母親節前批發價可能上漲。

田尾鄉種植的康乃馨是1枝多花的「中康」，品種逾百種，鄉農會為拉抬價格，每年定價為每枝20元，每把10枝200元；去年賣出30萬枝，轉單20萬枝給產銷班，另出售花籃組合500盆，今年推出小品插花的新商品。鄉農會理事長楊春枝呼籲愛用國產花卉，送花給母親。