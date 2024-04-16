綠底人行道褒貶不一 常見違停

台中市推行「人本交通」，在多處路段設置167處綠底標線型人行道，近日在逢甲商圈增設，贏得好評。不過，有議員質疑，標線型人行道缺乏實體阻擋，行人未必安全，加上常有人違規停車，去年就取締1052件，應考慮增設有路緣石或欄杆的實體人行道。台中市交通局表示，將持續在觀光商圈路段增設標線型人行道，並評估安全。

逢甲商圈人潮多，騎樓攤販也多，導致行人得走上馬路，遊客與機車、公車交織，常被詬病。中市府近期在逢甲商圈福星路段，增設700公尺綠底人行道，部分路段外側還有機車停車格，與車道區隔，遊客穿梭有專屬空間，贏得不少肯定。

國民黨議員黃馨慧說，福星路是公認「難走且危險路段」，汽機車多、騎樓不平，缺少人行專用道，穿梭車陣，易發生危險事故，標線型人行道值得肯定。

不過，無黨籍議員吳佩芸說，標線型人行道車輛容易闖入，甚至違停，警方去年違停裁罰件數達1052件，就是沒有實體阻隔的缺點；日本有很多標線型人行道，外側設置路緣石與欄杆，可有效阻擋車輛，也更安全，應參考日本經驗。

民進黨議員張芬郁說，中市交通事故數去年7.2萬多件、死傷人數9.6萬多人，高居全國第一，今年1月事故數、死傷數仍是全國第一，市府應檢討原因，投資改善交通硬體建設，不能等中央補助才做。

台中市交通局表示，中央盤點危險路口，去年補助1.2億元改善中市63處路口，今年底將完成，2024至2027年中央再編列400億，分4年期推動人行安全計畫，台中已提報48案審查中，爭取總金額超過10億。

交通局表示，設置標線型人行道，一併留設機車停車格、公車避車彎等，區隔人車動線，將持續在觀光商圈增設；至於路緣石或欄杆，將再評估。